https://ria.ru/20240809/sankt-peterburg-1965210261.html
Новый корабль противоминной обороны спустили на воду в Санкт-Петербурге
Новый корабль противоминной обороны спустили на воду в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 09.08.2024
Новый корабль противоминной обороны спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт‑Петербурге спущен на воду новый корабль противоминной обороны "Афанасий Иванников"; в церемонии приняли участие губернатор города Александр Беглов и... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:07
2024-08-09T15:07
2024-08-09T15:07
санкт-петербург
александр беглов
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безопасность
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Санкт‑Петербурге спущен на воду новый корабль противоминной обороны "Афанасий Иванников"; в церемонии приняли участие губернатор города Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев, сообщает пресс-служба администрации города. Торжественное мероприятие состоялось в день 80-летия окончания Ленинградской битвы. "Корабль назван в честь Героя Советского Союза, командира тральщика Афанасия Иванникова. Это знак преемственности поколений защитников Родины. Сегодняшние моряки принимают эстафету от своих дедов и прадедов", – цитирует пресс-служба слова Беглова. "Афанасий Иванников" – девятый корабль своего проекта. При его строительстве применены новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. "C первых дней наш город был центром всего самого современного и передового в кораблестроении. Корабли этой серии – яркий пример плодотворного сотрудничества передовой науки и промышленности Санкт‑Петербурга. Сегодня город еще раз подтверждает свое лидерство в этой сфере", – отметил Беглов. Глава города напомнил, что в Петербурге сосредоточено порядка 40 % судостроительного и потенциала страны. С учетом проектных организаций, приборостроительных и машиностроительных предприятий, производящих силовое оборудование, на текущий момент в отрасли занято более 60 тысяч человек. Предприятия обеспечены заказами на годы вперед. Сейчас на петербургских верфях в постройке находится 60 судов и кораблей.
https://ria.ru/20240809/vmf-1965147451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, александр беглов, вмф рф, безопасность
Санкт-Петербург, Александр Беглов, ВМФ РФ, Безопасность
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Санкт‑Петербурге спущен на воду новый корабль противоминной обороны "Афанасий Иванников"; в церемонии приняли участие губернатор города Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев, сообщает пресс-служба администрации города.
Торжественное мероприятие состоялось в день 80-летия окончания Ленинградской битвы.
"Корабль назван в честь Героя Советского Союза, командира тральщика Афанасия Иванникова. Это знак преемственности поколений защитников Родины. Сегодняшние моряки принимают эстафету от своих дедов и прадедов", – цитирует пресс-служба слова Беглова.
"Афанасий Иванников" – девятый корабль своего проекта. При его строительстве применены новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.
"C первых дней наш город был центром всего самого современного и передового в кораблестроении. Корабли этой серии – яркий пример плодотворного сотрудничества передовой науки и промышленности Санкт‑Петербурга. Сегодня город еще раз подтверждает свое лидерство в этой сфере", – отметил Беглов
.
Глава города напомнил, что в Петербурге сосредоточено порядка 40 % судостроительного и потенциала страны. С учетом проектных организаций, приборостроительных и машиностроительных предприятий, производящих силовое оборудование, на текущий момент в отрасли занято более 60 тысяч человек. Предприятия обеспечены заказами на годы вперед. Сейчас на петербургских верфях в постройке находится 60 судов и кораблей.