https://ria.ru/20240809/sankt-peterburg-1965210261.html

Новый корабль противоминной обороны спустили на воду в Санкт-Петербурге

Новый корабль противоминной обороны спустили на воду в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 09.08.2024

Новый корабль противоминной обороны спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт‑Петербурге спущен на воду новый корабль противоминной обороны "Афанасий Иванников"; в церемонии приняли участие губернатор города Александр Беглов и... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:07

2024-08-09T15:07

2024-08-09T15:07

санкт-петербург

александр беглов

вмф рф

безопасность

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Санкт‑Петербурге спущен на воду новый корабль противоминной обороны "Афанасий Иванников"; в церемонии приняли участие губернатор города Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев, сообщает пресс-служба администрации города. Торжественное мероприятие состоялось в день 80-летия окончания Ленинградской битвы. "Корабль назван в честь Героя Советского Союза, командира тральщика Афанасия Иванникова. Это знак преемственности поколений защитников Родины. Сегодняшние моряки принимают эстафету от своих дедов и прадедов", – цитирует пресс-служба слова Беглова. "Афанасий Иванников" – девятый корабль своего проекта. При его строительстве применены новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. "C первых дней наш город был центром всего самого современного и передового в кораблестроении. Корабли этой серии – яркий пример плодотворного сотрудничества передовой науки и промышленности Санкт‑Петербурга. Сегодня город еще раз подтверждает свое лидерство в этой сфере", – отметил Беглов. Глава города напомнил, что в Петербурге сосредоточено порядка 40 % судостроительного и потенциала страны. С учетом проектных организаций, приборостроительных и машиностроительных предприятий, производящих силовое оборудование, на текущий момент в отрасли занято более 60 тысяч человек. Предприятия обеспечены заказами на годы вперед. Сейчас на петербургских верфях в постройке находится 60 судов и кораблей.

https://ria.ru/20240809/vmf-1965147451.html

https://realty.ria.ru/20240807/sklady-1964654414.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, александр беглов, вмф рф, безопасность