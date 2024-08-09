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"Нацелятся и ударят". В США сделали заявление после отправки F-16 ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
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22:19 09.08.2024 (обновлено: 22:21 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/samolety-1965306773.html
"Нацелятся и ударят". В США сделали заявление после отправки F-16 ВСУ
"Нацелятся и ударят". В США сделали заявление после отправки F-16 ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
"Нацелятся и ударят". В США сделали заявление после отправки F-16 ВСУ
Российская армия уничтожит F-16 ВСУ, которые появятся в зоне специальной операции, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T22:19
2024-08-09T22:21
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российская армия уничтожит F-16 ВСУ, которые появятся в зоне специальной операции, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.&quot;Самолеты, которые прибывают на Украину, оснащены модернизированной электроникой. Президент (США Джо. — Прим. ред.) Байден говорил, что не хочет развязывать третью мировую войну. Надеюсь, что F-16 ВСУ не модифицированы таким образом, чтобы нести ядерное оружие. &lt;…&gt; Думаю, что россияне нацелятся на F-16 и нанесут по ним удар, они будут уничтожены&quot;, — спрогнозировал эксперт.О прибытии F-16 на Украину ранее заявил Владимир Зеленский. Журнал The Economist уточнил, что на Украину доставили первые десять из 79 американских истребителей.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу таких самолетов как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО
"Нацелятся и ударят". В США сделали заявление после отправки F-16 ВСУ

Полковник Макгрегор: российские войска уничтожат F-16 ВСУ прицельным огнем

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российская армия уничтожит F-16 ВСУ, которые появятся в зоне специальной операции, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«

"Самолеты, которые прибывают на Украину, оснащены модернизированной электроникой. Президент (США Джо. — Прим. ред.) Байден говорил, что не хочет развязывать третью мировую войну. Надеюсь, что F-16 ВСУ не модифицированы таким образом, чтобы нести ядерное оружие. <…> Думаю, что россияне нацелятся на F-16 и нанесут по ним удар, они будут уничтожены", — спрогнозировал эксперт.

О прибытии F-16 на Украину ранее заявил Владимир Зеленский. Журнал The Economist уточнил, что на Украину доставили первые десять из 79 американских истребителей.
Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу таких самолетов как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
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