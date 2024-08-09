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В Бразилии упал пассажирский самолет - РИА Новости, 09.08.2024
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20:18 09.08.2024 (обновлено: 21:57 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/samolet-1965290550.html
В Бразилии упал пассажирский самолет
В Бразилии упал пассажирский самолет - РИА Новости, 09.08.2024
В Бразилии упал пассажирский самолет
Пассажирский самолет потерпел крушение в Бразилии, все находившиеся на борту погибли, сообщил портал G1 со ссылкой на префектуру города Виньеду. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T20:18
2024-08-09T21:57
бразилия
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг — РИА Новости. Пассажирский самолет потерпел крушение в Бразилии, все находившиеся на борту погибли, сообщил портал G1 со ссылкой на префектуру города Виньеду.В самолете летели 58 пассажиров и четыре члена экипажа.Борт вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу). Он упал на один из жилых районов города Виньеду, на земле никто не пострадал.На месте работают полиция и спасатели.Катастрофа произошла в штате Сан-Паулу. На опубликованных кадрах видно, что самолет начинает кружиться вокруг своей оси, падает, а затем над землей поднимается густой дым.В свою очередь, авиакомпания Voepass заявила, что пока нет информации о причинах крушения самолета, кроме того, отсутствуют актуальные данные о находившихся на борту людях.
https://ria.ru/20240807/krushenie-1964547846.html
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бразилия, в мире, сан-паулу (город)
Бразилия, В мире, Сан-Паулу (город)
В Бразилии упал пассажирский самолет

Портал G1: в Бразилии упал пассажирский самолет, на борту были 62 человека

© СоцсетиПадение самолета в Бразилии
Падение самолета в Бразилии - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Соцсети
Падение самолета в Бразилии
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг — РИА Новости. Пассажирский самолет потерпел крушение в Бразилии, все находившиеся на борту погибли, сообщил портал G1 со ссылкой на префектуру города Виньеду.
В самолете летели 58 пассажиров и четыре члена экипажа.
Борт вылетел из Каскавела (штат Парана) в направлении Гуарульюс (Сан-Паулу). Он упал на один из жилых районов города Виньеду, на земле никто не пострадал.
На месте работают полиция и спасатели.
Катастрофа произошла в штате Сан-Паулу. На опубликованных кадрах видно, что самолет начинает кружиться вокруг своей оси, падает, а затем над землей поднимается густой дым.
В свою очередь, авиакомпания Voepass заявила, что пока нет информации о причинах крушения самолета, кроме того, отсутствуют актуальные данные о находившихся на борту людях.
Место крушения самолета в Приморье - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Следователи выехали на место крушения самолета в Приморье
7 августа, 05:28
 
БразилияВ миреСан-Паулу (город)
 
 
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