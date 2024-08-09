https://ria.ru/20240809/rylsk-1965313381.html
В Рыльске остаются около семи тысяч человек после начала эвакуации
В Рыльске остаются около семи тысяч человек после начала эвакуации - РИА Новости, 09.08.2024
В Рыльске остаются около семи тысяч человек после начала эвакуации
Порядка 5-7 тысяч жителей Рыльска в Курской области остаются в городе после решения властей объявить добровольную эвакуацию, сообщил журналистам глава Рыльского РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T23:39
2024-08-09T23:39
2024-08-09T23:39
курская область
россия
рыльск
андрей белоусов
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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РЫЛЬСК (Курская область), 9 авг - РИА Новости. Порядка 5-7 тысяч жителей Рыльска в Курской области остаются в городе после решения властей объявить добровольную эвакуацию, сообщил журналистам глава Рыльского района Андрей Белоусов. По словам главы района, власти решили в добровольном порядке отселить жителей 10-километровой приграничной зоны и Рыльска. "Сегодня с нашего района ушло на данный момент 14 автобусов, 560 человек... Город — 15 тысяч. Из 15 тысяч, я думаю, если у нас тысяч, может, 5-7 осталось, то это максимум. По ощущениям мы так чувствуем", - рассказал Белоусов. Он рассказал, что тем людям, у которых отсутствует возможность выехать на своем транспорте, соответственно, минтрансом области предоставляются автобусы в необходимом количестве. Белоусов рассказал, что противника на территории района нет. Но в регионе ситуация сложная, поэтому было принято решение помочь эвакуироваться тем, кто хочет уехать. "Сами вы видите, что люди уехали, а у нас еще осталось 7 автобусов стоять. Поэтому в этой части все организовано, проблемных вопросов нет", - добавил Белоусов. Эвакуировавшихся везут в Курск и расселяют в ПВР. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/tsipso-1964965267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, рыльск, андрей белоусов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Рыльск, Андрей Белоусов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Рыльске остаются около семи тысяч человек после начала эвакуации
Около 5-7 тысяч жителей остаются в Рыльске после начала добровольной эвакуации
РЫЛЬСК (Курская область), 9 авг - РИА Новости. Порядка 5-7 тысяч жителей Рыльска в Курской области остаются в городе после решения властей объявить добровольную эвакуацию, сообщил журналистам глава Рыльского района Андрей Белоусов.
По словам главы района, власти решили в добровольном порядке отселить жителей 10-километровой приграничной зоны и Рыльска.
«
"Сегодня с нашего района ушло на данный момент 14 автобусов, 560 человек... Город — 15 тысяч. Из 15 тысяч, я думаю, если у нас тысяч, может, 5-7 осталось, то это максимум. По ощущениям мы так чувствуем", - рассказал Белоусов.
Он рассказал, что тем людям, у которых отсутствует возможность выехать на своем транспорте, соответственно, минтрансом области предоставляются автобусы в необходимом количестве. Белоусов рассказал, что противника на территории района нет. Но в регионе ситуация сложная, поэтому было принято решение помочь эвакуироваться тем, кто хочет уехать.
"Сами вы видите, что люди уехали, а у нас еще осталось 7 автобусов стоять. Поэтому в этой части все организовано, проблемных вопросов нет", - добавил Белоусов.
Эвакуировавшихся везут в Курск и расселяют в ПВР.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.