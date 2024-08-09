https://ria.ru/20240809/rozysk-1965212736.html

В России объявили в розыск мэра украинского города Ровно

В России объявили в розыск мэра украинского города Ровно - РИА Новости, 09.08.2024

В России объявили в розыск мэра украинского города Ровно

МВД России объявило в розыск главу украинского города Ровно Александра Третяка, следует из базы ведомства. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:10

2024-08-09T15:10

2024-08-09T16:00

ровно

россия

украина

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. МВД России объявило в розыск главу украинского города Ровно Александра Третяка, следует из базы ведомства."Александр Витальевич Третяк. 13.12.1985. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не указывается.В июле прошлого года украинский суд отстранил Третяка от должности мэра на год. Телеканал ТСН сообщал, что его признали виновным в совершении коррупционного админправонарушения. Третяк заявлял, что не признает решение суда.Третяк стал мэром Ровно в 2020 году.

https://ria.ru/20240504/poroshenko-1943856711.html

ровно

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ровно, россия, украина