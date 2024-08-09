https://ria.ru/20240809/rozysk-1965212736.html
В России объявили в розыск мэра украинского города Ровно
В России объявили в розыск мэра украинского города Ровно - РИА Новости, 09.08.2024
В России объявили в розыск мэра украинского города Ровно
МВД России объявило в розыск главу украинского города Ровно Александра Третяка, следует из базы ведомства. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:10
2024-08-09T15:10
2024-08-09T16:00
ровно
россия
украина
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. МВД России объявило в розыск главу украинского города Ровно Александра Третяка, следует из базы ведомства."Александр Витальевич Третяк. 13.12.1985. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не указывается.В июле прошлого года украинский суд отстранил Третяка от должности мэра на год. Телеканал ТСН сообщал, что его признали виновным в совершении коррупционного админправонарушения. Третяк заявлял, что не признает решение суда.Третяк стал мэром Ровно в 2020 году.
https://ria.ru/20240504/poroshenko-1943856711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ровно, россия, украина
В России объявили в розыск мэра украинского города Ровно
Главу города Ровно Третяка объявили в розыск в России по уголовной статье
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. МВД России объявило в розыск главу украинского города Ровно Александра Третяка, следует из базы ведомства.
«
"Александр Витальевич Третяк. 13.12.1985. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
Статья, по которой он разыскивается, не указывается.
В июле прошлого года украинский суд отстранил Третяка от должности мэра на год. Телеканал ТСН сообщал, что его признали виновным в совершении коррупционного админправонарушения. Третяк заявлял, что не признает решение суда.
Третяк стал мэром Ровно в 2020 году.