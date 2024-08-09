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В России объявили в розыск мэра украинского города Ровно - РИА Новости, 09.08.2024
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15:10 09.08.2024 (обновлено: 16:00 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/rozysk-1965212736.html
В России объявили в розыск мэра украинского города Ровно
В России объявили в розыск мэра украинского города Ровно - РИА Новости, 09.08.2024
В России объявили в розыск мэра украинского города Ровно
МВД России объявило в розыск главу украинского города Ровно Александра Третяка, следует из базы ведомства. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:10
2024-08-09T16:00
ровно
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украина
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. МВД России объявило в розыск главу украинского города Ровно Александра Третяка, следует из базы ведомства."Александр Витальевич Третяк. 13.12.1985. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не указывается.В июле прошлого года украинский суд отстранил Третяка от должности мэра на год. Телеканал ТСН сообщал, что его признали виновным в совершении коррупционного админправонарушения. Третяк заявлял, что не признает решение суда.Третяк стал мэром Ровно в 2020 году.
https://ria.ru/20240504/poroshenko-1943856711.html
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ровно, россия, украина
Ровно, Россия, Украина
В России объявили в розыск мэра украинского города Ровно

Главу города Ровно Третяка объявили в розыск в России по уголовной статье

CC BY-SA 4.0 / Rozin Kazivir / Мэр Ровно Александр Третяк
Мэр Ровно Александр Третяк - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Rozin Kazivir /
Мэр Ровно Александр Третяк. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. МВД России объявило в розыск главу украинского города Ровно Александра Третяка, следует из базы ведомства.
«
"Александр Витальевич Третяк. 13.12.1985. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
Статья, по которой он разыскивается, не указывается.
В июле прошлого года украинский суд отстранил Третяка от должности мэра на год. Телеканал ТСН сообщал, что его признали виновным в совершении коррупционного админправонарушения. Третяк заявлял, что не признает решение суда.
Третяк стал мэром Ровно в 2020 году.
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