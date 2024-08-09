https://ria.ru/20240809/rosseti-1966136685.html

“Россети” добавили электрической мощности Московскому зоопарку

“Россети” добавили электрической мощности Московскому зоопарку - РИА Новости, 14.08.2024

“Россети” добавили электрической мощности Московскому зоопарку

"Россети - Московский регион" предоставили дополнительно 65 кВт мощности для комфортного содержания карликового бегемота Ксюши в новом павильоне Московского... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-09T18:03

2024-08-09T18:03

2024-08-14T13:07

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Россети - Московский регион" предоставили дополнительно 65 кВт мощности для комфортного содержания карликового бегемота Ксюши в новом павильоне Московского зоопарка, сообщила компания. "В Московском зоопарке недавно построили новый павильон для карликового бегемота Ксюши. Для комфортного содержания экзотического обитателя "Россети - Московский регион" предоставили 65 кВт мощности. Теперь совокупная присоединенная мощность зоопарка составляет 583 кВт", - говорится в Telegram-канале компании. В 2022 году для Ксюши построили специальный утепленный домик с бассейном и теплыми полами. А позднее, в июне 2023 года, в московском зоопарке завершилось строительство уличного вольера. Площадь выгульной территории составляет 240 квадратных метров, она примыкает к зимнему дому бегемота и располагает дополнительным бассейном площадью 24 квадратных метра. В компании напомнили, что самку карликового бегемота привезли в Москву в 2017 году в рамках программы сохранения популяции этого вида в неволе. Ксюша стала первым карликовым бегемотом в истории Московского зоопарка. Сейчас в природе этих животных осталось не больше тысячи, они встречаются в Западной Африке. "Карликовые бегемоты живут во многих зоопарках мира и неплохо размножаются в неволе. Это дает надежду на то, что вид не исчезнет", - отметила компания. "Россети Московский регион" - одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья, входит в группу "Россети".

https://realty.ria.ru/20240807/rosseti-1964690064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московский зоопарк, россети