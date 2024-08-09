Риттер заявил, что обыски и изъятие паспорта связаны одним расследованием
Экс-военный Риттер: обыски и изъятие паспорта связаны одним расследованием ФБР
© РИА Новости / Андрей Бортко | Перейти в медиабанкБывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 9 авг – РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире радио Sputnik сообщил, что американские правоохранители, ранее изъявшие его паспорт и сорвавшие его поездку на ПМЭФ, по всей видимости, действовали в рамках того же самого расследования о якобы нарушении им закона об иноагентах, в рамках которого у него прошли обыски.
В среду в доме у Риттера в штате Нью-Йорк прошли обыски. ФБР объяснило РИА Новости проведение следственных действий неким "федеральным расследованием", а сам экс-разведчик отмечал, что агенты спецслужбы провели обыск в связи с "опасениями" американских властей по поводу нарушения им закона об иноагентах. Позднее он отмечал, что обыск в его доме, по всей видимости, прошел из-за сотрудничества с российскими СМИ Sputnik и RT, а сам визит силовиков он назвал "актом запугивания".
При этом в июне пограничники изъяли у Риттера паспорт, как он сам отмечал в беседе с РИА Новости, "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ.
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"У меня есть довольно высокая степень уверенности в том, что мой паспорт был изъят в связи с этим продолжающимся расследованием ФБР", – сказал Риттер.
При этом он отметил, что американские правоохранители уже "много лет" следят за его электронной почтой.