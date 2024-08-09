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Риттер заявил, что обыски и изъятие паспорта связаны одним расследованием - РИА Новости, 09.08.2024
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01:44 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/ritter-1965079903.html
Риттер заявил, что обыски и изъятие паспорта связаны одним расследованием
Риттер заявил, что обыски и изъятие паспорта связаны одним расследованием - РИА Новости, 09.08.2024
Риттер заявил, что обыски и изъятие паспорта связаны одним расследованием
Экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире радио Sputnik сообщил, что американские правоохранители, ранее изъявшие его паспорт и сорвавшие его поездку на ПМЭФ, по... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T01:44
2024-08-09T01:44
в мире
скотт риттер
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НЬЮ-ЙОРК, 9 авг – РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире радио Sputnik сообщил, что американские правоохранители, ранее изъявшие его паспорт и сорвавшие его поездку на ПМЭФ, по всей видимости, действовали в рамках того же самого расследования о якобы нарушении им закона об иноагентах, в рамках которого у него прошли обыски. В среду в доме у Риттера в штате Нью-Йорк прошли обыски. ФБР объяснило РИА Новости проведение следственных действий неким "федеральным расследованием", а сам экс-разведчик отмечал, что агенты спецслужбы провели обыск в связи с "опасениями" американских властей по поводу нарушения им закона об иноагентах. Позднее он отмечал, что обыск в его доме, по всей видимости, прошел из-за сотрудничества с российскими СМИ Sputnik и RT, а сам визит силовиков он назвал "актом запугивания". При этом в июне пограничники изъяли у Риттера паспорт, как он сам отмечал в беседе с РИА Новости, "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. "У меня есть довольно высокая степень уверенности в том, что мой паспорт был изъят в связи с этим продолжающимся расследованием ФБР", – сказал Риттер. При этом он отметил, что американские правоохранители уже "много лет" следят за его электронной почтой.
https://radiosputnik.ru/20240711/zelenskiy-1959079317.html
https://ria.ru/20240808/ritter-1964826321.html
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в мире, скотт риттер
В мире, Скотт Риттер
Риттер заявил, что обыски и изъятие паспорта связаны одним расследованием

Экс-военный Риттер: обыски и изъятие паспорта связаны одним расследованием ФБР

© РИА Новости / Андрей Бортко | Перейти в медиабанкБывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Андрей Бортко
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Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 9 авг – РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире радио Sputnik сообщил, что американские правоохранители, ранее изъявшие его паспорт и сорвавшие его поездку на ПМЭФ, по всей видимости, действовали в рамках того же самого расследования о якобы нарушении им закона об иноагентах, в рамках которого у него прошли обыски.
В среду в доме у Риттера в штате Нью-Йорк прошли обыски. ФБР объяснило РИА Новости проведение следственных действий неким "федеральным расследованием", а сам экс-разведчик отмечал, что агенты спецслужбы провели обыск в связи с "опасениями" американских властей по поводу нарушения им закона об иноагентах. Позднее он отмечал, что обыск в его доме, по всей видимости, прошел из-за сотрудничества с российскими СМИ Sputnik и RT, а сам визит силовиков он назвал "актом запугивания".
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При этом в июне пограничники изъяли у Риттера паспорт, как он сам отмечал в беседе с РИА Новости, "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ.
«
"У меня есть довольно высокая степень уверенности в том, что мой паспорт был изъят в связи с этим продолжающимся расследованием ФБР", – сказал Риттер.
При этом он отметил, что американские правоохранители уже "много лет" следят за его электронной почтой.
Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что агенты ФБР провели обыск у него дома - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Экс-разведчик Риттер назвал причину обыска в его доме
Вчера, 09:16
 
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