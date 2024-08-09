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В Германии отреагировали на атаку ВСУ в Курской области
В Германии отреагировали на атаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
В Германии отреагировали на атаку ВСУ в Курской области
Рейд Вооруженных сил Украины в Курской области не имеет стратегической ценности, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:29
2024-08-09T14:29
2024-08-09T14:29
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Рейд Вооруженных сил Украины в Курской области не имеет стратегической ценности, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt."Я не думаю, что операция продлится долго. Украинцам не хватает кадровых резервов", — указал он.Также немецкий военный назвал главной целью операции украинских сил генерировать позитивные новости на фоне своих отступлений на фронте.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска в районе Южного Курской области уничтожили пять бронетранспортеров Stryker, а в районе Мартыновки – колонну ВСУ с танком и четырьмя бронетранспортерами. В среду в министерстве сообщали, что при нападении на пограничные районы Курской области было уничтожено две единицы Stryker.
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В мире, Курская область, Германия, Вооруженные силы Украины, Welt, Украина, Россия, Политика
В Германии отреагировали на атаку ВСУ в Курской области
Полковник Рихтер: рейд ВСУ в Курской области не имеет стратегической ценности