https://ria.ru/20240809/rikhter-1965194376.html

В Германии отреагировали на атаку ВСУ в Курской области

В Германии отреагировали на атаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

В Германии отреагировали на атаку ВСУ в Курской области

Рейд Вооруженных сил Украины в Курской области не имеет стратегической ценности, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:29

2024-08-09T14:29

2024-08-09T14:29

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Рейд Вооруженных сил Украины в Курской области не имеет стратегической ценности, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt."Я не думаю, что операция продлится долго. Украинцам не хватает кадровых резервов", — указал он.Также немецкий военный назвал главной целью операции украинских сил генерировать позитивные новости на фоне своих отступлений на фронте.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска в районе Южного Курской области уничтожили пять бронетранспортеров Stryker, а в районе Мартыновки – колонну ВСУ с танком и четырьмя бронетранспортерами. В среду в министерстве сообщали, что при нападении на пограничные районы Курской области было уничтожено две единицы Stryker.

https://ria.ru/20240809/vsu-1965149039.html

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в мире, курская область, германия, вооруженные силы украины, welt, украина, россия, политика