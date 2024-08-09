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РЭЦ начнет прием заявок на господдержку обслуживания товаров экспортеров - РИА Новости, 09.08.2024
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20:44 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/rets-1965294864.html
РЭЦ начнет прием заявок на господдержку обслуживания товаров экспортеров
РЭЦ начнет прием заявок на господдержку обслуживания товаров экспортеров - РИА Новости, 09.08.2024
РЭЦ начнет прием заявок на господдержку обслуживания товаров экспортеров
Прием заявок от российских экспортеров на участие в отборе на получение компенсации части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования системы... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T20:44
2024-08-09T20:44
экономика
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
сертификация
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Прием заявок от российских экспортеров на участие в отборе на получение компенсации части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции за рубежом, начнется 13 августа 2024 года в 9.00 (мск), сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Соответствующее объявление размещено на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки."Претендовать на получение поддержки могут промышленные предприятия, экспортирующие свою продукцию за рубеж. За счет средств поддержки можно компенсировать затраты экспортеров на создание и обеспечение систем послепродажного обслуживания в иностранных государствах, в том числе затраты на аренду помещений, используемых для обслуживания продукции, а также на поставку запасных частей", - говорится в сообщении."В этом году РЭЦ и Минпромторг перезапустили программу поддержки по послепродажному обслуживанию. Предстоящий старт заявочной кампании будет уже вторым. Первый отбор продемонстрировал высокий интерес к данной мере поддержки, особенно со стороны экспортеров продукции машиностроительной отрасли. В обновленной программе снята часть ограничений, ранее препятствовавших доступу к получению поддержки, а также учтены пожелания и потребности потенциальных получателей господдержки в части расширения перечня компенсируемых затрат", — уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Экспортеры смогут возместить до 80% затрат за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024.Программой предусмотрена возможность компенсации затрат различных видов, в т.ч. понесенных путем предоставления скидки на экспортируемую продукцию. Максимальный размер суммы поддержки на одну организацию – 150 миллионов рублей.Узнать подробности и подать онлайн-заявку на получение поддержки можно на платформе государственной информационной системы Минпромторга России (ГИСП).Прием заявок продлится до 13 сентября 2024 года 18.00 (мск).12 августа в 10.00 (мск) специалисты РЭЦ подробнее расскажут об условиях получения господдержки и процедуре подачи заявки, а также ответят на вопросы, связанные с участием в программе.Подключиться к вебинару можно по ссылке: https://uc.exportcenter.ru/id/539088030.Код доступа: 464890.
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экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, сертификация
Экономика, Технологии, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, сертификация

РЭЦ начнет прием заявок на господдержку обслуживания товаров экспортеров

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Прием заявок от российских экспортеров на участие в отборе на получение компенсации части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции за рубежом, начнется 13 августа 2024 года в 9.00 (мск), сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Соответствующее объявление размещено на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.
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"Претендовать на получение поддержки могут промышленные предприятия, экспортирующие свою продукцию за рубеж. За счет средств поддержки можно компенсировать затраты экспортеров на создание и обеспечение систем послепродажного обслуживания в иностранных государствах, в том числе затраты на аренду помещений, используемых для обслуживания продукции, а также на поставку запасных частей", - говорится в сообщении.
"В этом году РЭЦ и Минпромторг перезапустили программу поддержки по послепродажному обслуживанию. Предстоящий старт заявочной кампании будет уже вторым. Первый отбор продемонстрировал высокий интерес к данной мере поддержки, особенно со стороны экспортеров продукции машиностроительной отрасли. В обновленной программе снята часть ограничений, ранее препятствовавших доступу к получению поддержки, а также учтены пожелания и потребности потенциальных получателей господдержки в части расширения перечня компенсируемых затрат", — уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Экспортеры смогут возместить до 80% затрат за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024.
Программой предусмотрена возможность компенсации затрат различных видов, в т.ч. понесенных путем предоставления скидки на экспортируемую продукцию. Максимальный размер суммы поддержки на одну организацию – 150 миллионов рублей.
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Узнать подробности и подать онлайн-заявку на получение поддержки можно на платформе государственной информационной системы Минпромторга России (ГИСП).
Прием заявок продлится до 13 сентября 2024 года 18.00 (мск).
12 августа в 10.00 (мск) специалисты РЭЦ подробнее расскажут об условиях получения господдержки и процедуре подачи заявки, а также ответят на вопросы, связанные с участием в программе.
Подключиться к вебинару можно по ссылке: https://uc.exportcenter.ru/id/539088030.
Код доступа: 464890.
 
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