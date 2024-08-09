https://ria.ru/20240809/reo-1965074277.html
РЭО предложил научить россиян экологичной подготовке к школе
РЭО предложил научить россиян экологичной подготовке к школе - РИА Новости, 09.08.2024
РЭО предложил научить россиян экологичной подготовке к школе
Российский экологический оператор направил в Минпросвещения предложение разработать методические рекомендации для учителей, школьников и их родителей, как... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T00:06
2024-08-09T00:06
2024-08-09T00:06
общество
россия
денис буцаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российский экологический оператор направил в Минпросвещения предложение разработать методические рекомендации для учителей, школьников и их родителей, как экологично подготовиться к новому учебному году, сообщили в пресс-службе компании. "Российский экологический оператор выступил с предложением к министерству просвещения Российской Федерации разработать методические рекомендации для педагогов, родителей и детей, как экологично подготовиться к новому учебному году", - говорится в сообщении. По словам гендиректора компании Дениса Буцаева, в методических рекомендациях следует предложить покупать канцелярские принадлежности и тетради из вторсырья, сдавать изношенную школьную форму в специальные пункты переработки, подготовить многоразовую тару для напитков и обедов с собой, изучить экологические акции и запланировать участие в них. В компании считают, что подобное сотрудничество поможет сделать подготовку к учебному году одним из инструментов формирования экологической культуры в стране. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.
https://ria.ru/20240726/kreml-1962118605.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_046d95273a26c27319c9655e594c5b79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, денис буцаев
Общество, Россия, Денис Буцаев
РЭО предложил научить россиян экологичной подготовке к школе
РЭО предложил Минпросвещения разработать рекомендации по подготовке к учебе
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российский экологический оператор направил в Минпросвещения предложение разработать методические рекомендации для учителей, школьников и их родителей, как экологично подготовиться к новому учебному году, сообщили в пресс-службе компании.
«
"Российский экологический оператор выступил с предложением к министерству просвещения Российской Федерации разработать методические рекомендации для педагогов, родителей и детей, как экологично подготовиться к новому учебному году", - говорится в сообщении.
По словам гендиректора компании Дениса Буцаева, в методических рекомендациях следует предложить покупать канцелярские принадлежности и тетради из вторсырья, сдавать изношенную школьную форму в специальные пункты переработки, подготовить многоразовую тару для напитков и обедов с собой, изучить экологические акции и запланировать участие в них.
В компании считают, что подобное сотрудничество поможет сделать подготовку к учебному году одним из инструментов формирования экологической культуры в стране.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.