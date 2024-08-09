https://ria.ru/20240809/reo-1965074277.html

РЭО предложил научить россиян экологичной подготовке к школе

РЭО предложил научить россиян экологичной подготовке к школе - РИА Новости, 09.08.2024

РЭО предложил научить россиян экологичной подготовке к школе

Российский экологический оператор направил в Минпросвещения предложение разработать методические рекомендации для учителей, школьников и их родителей, как... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T00:06

2024-08-09T00:06

2024-08-09T00:06

общество

россия

денис буцаев

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российский экологический оператор направил в Минпросвещения предложение разработать методические рекомендации для учителей, школьников и их родителей, как экологично подготовиться к новому учебному году, сообщили в пресс-службе компании. "Российский экологический оператор выступил с предложением к министерству просвещения Российской Федерации разработать методические рекомендации для педагогов, родителей и детей, как экологично подготовиться к новому учебному году", - говорится в сообщении. По словам гендиректора компании Дениса Буцаева, в методических рекомендациях следует предложить покупать канцелярские принадлежности и тетради из вторсырья, сдавать изношенную школьную форму в специальные пункты переработки, подготовить многоразовую тару для напитков и обедов с собой, изучить экологические акции и запланировать участие в них. В компании считают, что подобное сотрудничество поможет сделать подготовку к учебному году одним из инструментов формирования экологической культуры в стране. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.

https://ria.ru/20240726/kreml-1962118605.html

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общество, россия, денис буцаев