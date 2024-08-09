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ВМС Ирана получили крылатые ракеты, которые нельзя выследить - РИА Новости, 09.08.2024
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12:46 09.08.2024 (обновлено: 12:48 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/rakety-1965154907.html
ВМС Ирана получили крылатые ракеты, которые нельзя выследить
ВМС Ирана получили крылатые ракеты, которые нельзя выследить - РИА Новости, 09.08.2024
ВМС Ирана получили крылатые ракеты, которые нельзя выследить
Арсенал Военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) пополнился крылатыми противокорабельными ракетами... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:46
2024-08-09T12:48
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иран
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ТЕГЕРАН, 9 авг – РИА Новости. Арсенал Военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) пополнился крылатыми противокорабельными ракетами большой взрывной силы, которые нельзя выследить, передает агентство Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью ВМС КСИР. "Приказом главнокомандующего КСИР на вооружение ВМС КСИР поступило большое количество новых противокорабельных крылатых ракет... Эти ракеты обладают новыми возможностями, в том числе боеголовкой большой взрывной силы, которую невозможно выследить", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, иран
В мире, Иран
ВМС Ирана получили крылатые ракеты, которые нельзя выследить

Tasnim: ВМС Иран получили крылатые ракеты большой силы, которые нельзя выследить

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 9 авг – РИА Новости. Арсенал Военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) пополнился крылатыми противокорабельными ракетами большой взрывной силы, которые нельзя выследить, передает агентство Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью ВМС КСИР.
"Приказом главнокомандующего КСИР на вооружение ВМС КСИР поступило большое количество новых противокорабельных крылатых ракет... Эти ракеты обладают новыми возможностями, в том числе боеголовкой большой взрывной силы, которую невозможно выследить", - говорится в сообщении агентства.
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