https://ria.ru/20240809/rakety-1965154907.html

ВМС Ирана получили крылатые ракеты, которые нельзя выследить

ВМС Ирана получили крылатые ракеты, которые нельзя выследить - РИА Новости, 09.08.2024

ВМС Ирана получили крылатые ракеты, которые нельзя выследить

Арсенал Военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) пополнился крылатыми противокорабельными ракетами... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:46

2024-08-09T12:46

2024-08-09T12:48

в мире

иран

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ТЕГЕРАН, 9 авг – РИА Новости. Арсенал Военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) пополнился крылатыми противокорабельными ракетами большой взрывной силы, которые нельзя выследить, передает агентство Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью ВМС КСИР. "Приказом главнокомандующего КСИР на вооружение ВМС КСИР поступило большое количество новых противокорабельных крылатых ракет... Эти ракеты обладают новыми возможностями, в том числе боеголовкой большой взрывной силы, которую невозможно выследить", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20240809/izrail-1965090177.html

иран

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран