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В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности
В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности - РИА Новости, 09.08.2024
В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности
Отбой воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T07:44
2024-08-09T07:44
2024-08-09T07:45
липецкая область
происшествия
игорь артамонов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отбой воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.Угроза атаки БПЛА была объявлена в 6.02 мск."Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал Артамонов.Отбой воздушной опасности объявлен в Липецкой области - губернатор
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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липецкая область, происшествия, игорь артамонов
Липецкая область, Происшествия, Игорь Артамонов
В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности
Липецкий губернатор Артамонов: в регионе объявили отбой воздушной опасности