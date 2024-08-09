https://ria.ru/20240809/pvo-1965099633.html

В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности

В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности - РИА Новости, 09.08.2024

В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности

Отбой воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T07:44

2024-08-09T07:44

2024-08-09T07:45

липецкая область

происшествия

игорь артамонов

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Отбой воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.Угроза атаки БПЛА была объявлена в 6.02 мск."Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал Артамонов.Отбой воздушной опасности объявлен в Липецкой области - губернатор

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

липецкая область

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липецкая область, происшествия, игорь артамонов