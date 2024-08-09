https://ria.ru/20240809/pvo-1965098982.html
Средства ПВО за ночь уничтожили 75 БПЛА над российскими регионами
Средства ПВО за ночь уничтожили 75 БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 09.08.2024
Средства ПВО за ночь уничтожили 75 БПЛА над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над регионами России и Черным морем 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T07:31
2024-08-09T07:31
2024-08-09T09:21
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над регионами России и Черным морем 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа", — уточнили в ведомстве.Двадцать шесть беспилотников уничтожили над Белгородской областью, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один — над Орловской, пять — над Республикой Крым и еще восемь сбили над акваторией Черного моря."Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", — добавили в МО.Ночью губернатор Липецкой области заявил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуировали для обеспечения безопасности.
https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html
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безопасность, россия, белгородская область, черное море
Безопасность, Россия, Белгородская область, Черное море
Средства ПВО за ночь уничтожили 75 БПЛА над российскими регионами
Минобороны: ПВО уничтожила 75 беспилотников ВСУ и семь катеров в Черном море
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над регионами России и Черным морем 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа", — уточнили в ведомстве.
Двадцать шесть беспилотников уничтожили над Белгородской областью, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один — над Орловской, пять — над Республикой Крым и еще восемь сбили над акваторией Черного моря.
"Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", — добавили в МО.
Ночью губернатор Липецкой области заявил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуировали для обеспечения безопасности.