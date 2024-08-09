https://ria.ru/20240809/putin-1965166427.html

Путин предложил членам Совбеза обсудить аспекты борьбы с террористами

Путин предложил членам Совбеза обсудить аспекты борьбы с террористами - РИА Новости, 09.08.2024

Путин предложил членам Совбеза обсудить аспекты борьбы с террористами

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить вопросы, касающиеся отдельных аспектов борьбы с терроризмом. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:23

2024-08-09T13:23

2024-08-09T13:35

россия

владимир путин

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НОВО-ОГАРЕВО, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить вопросы, касающиеся отдельных аспектов борьбы с терроризмом."Сегодня на повестке дня оперативного совещания с постоянными членами Совбеза очень важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом", - сказал президент и передал слово директору ФСБ Александру Бортникову.

https://ria.ru/20240808/dotkom-1965048728.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)