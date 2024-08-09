https://ria.ru/20240809/putin-1965165830.html
Путин провел совещание с членами Совбеза
Путин провел совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 09.08.2024
Путин провел совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:21
2024-08-09T13:21
2024-08-09T13:27
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.Глава государства, как правило, проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза по пятницам.
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин провел совещание с членами Совбеза
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза