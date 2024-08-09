Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне надеются запугать Тегеран, угрожая войной, заявил Пушков - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/pushkov-1965220788.html
В Вашингтоне надеются запугать Тегеран, угрожая войной, заявил Пушков
В Вашингтоне надеются запугать Тегеран, угрожая войной, заявил Пушков - РИА Новости, 09.08.2024
В Вашингтоне надеются запугать Тегеран, угрожая войной, заявил Пушков
Власти США пытаются запугать Иран, угрожая войной, заявил российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:38
2024-08-09T15:38
в мире
цены на нефть
иран
израиль
сша
исмаил хания
камала харрис
алексей пушков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти США пытаются запугать Иран, угрожая войной, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "В ответ на требования Ирана Вашингтон угрожает ему войной. Чего и следовало ожидать. Другое дело, насколько выгодна Камале Харрис война с Ираном и как она скажется на выборах", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что сейчас "не лучший момент" для администрации демократов ввязываться в новую войну. "Одно дело - поддерживать Израиль, другое - воевать с Ираном, особенно если будут потери с американской стороны. (Дональд) Трамп тут оттопчется на Харрис по полной. Пока же в Вашингтоне надеются запугать Тегеран", - резюмировал политик. Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели в конце июля главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240804/iran-1964035475.html
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
https://ria.ru/20240801/medvedev-1963322697.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_479423de924720f19b933d9c8f8d2e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, иран, израиль, сша, исмаил хания, камала харрис, алексей пушков, хамас, оон, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, США, Исмаил Хания, Камала Харрис, Алексей Пушков, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Вашингтоне надеются запугать Тегеран, угрожая войной, заявил Пушков

Пушков: в ответ на требования Ирана США грозят войной, хотя она невыгодна Харрис

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти США пытаются запугать Иран, угрожая войной, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"В ответ на требования Ирана Вашингтон угрожает ему войной. Чего и следовало ожидать. Другое дело, насколько выгодна Камале Харрис война с Ираном и как она скажется на выборах", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Церемония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
СМИ: Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС
4 августа, 22:02
Сенатор отметил, что сейчас "не лучший момент" для администрации демократов ввязываться в новую войну.
"Одно дело - поддерживать Израиль, другое - воевать с Ираном, особенно если будут потери с американской стороны. (Дональд) Трамп тут оттопчется на Харрис по полной. Пока же в Вашингтоне надеются запугать Тегеран", - резюмировал политик.
Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели в конце июля главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Ближний Восток на всех парах несется к большой войне
6 августа, 08:00
Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Медведев назвал войну единственным путем к миру на Ближнем Востоке
1 августа, 00:39
 
В миреЦены на нефтьИранИзраильСШАИсмаил ХанияКамала ХаррисАлексей ПушковХАМАСООНМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала