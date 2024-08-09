https://ria.ru/20240809/pushkov-1965220788.html

В Вашингтоне надеются запугать Тегеран, угрожая войной, заявил Пушков

В Вашингтоне надеются запугать Тегеран, угрожая войной, заявил Пушков - РИА Новости, 09.08.2024

В Вашингтоне надеются запугать Тегеран, угрожая войной, заявил Пушков

Власти США пытаются запугать Иран, угрожая войной, заявил российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:38

2024-08-09T15:38

2024-08-09T15:38

в мире

цены на нефть

иран

израиль

сша

исмаил хания

камала харрис

алексей пушков

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти США пытаются запугать Иран, угрожая войной, заявил российский сенатор Алексей Пушков. "В ответ на требования Ирана Вашингтон угрожает ему войной. Чего и следовало ожидать. Другое дело, насколько выгодна Камале Харрис война с Ираном и как она скажется на выборах", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что сейчас "не лучший момент" для администрации демократов ввязываться в новую войну. "Одно дело - поддерживать Израиль, другое - воевать с Ираном, особенно если будут потери с американской стороны. (Дональд) Трамп тут оттопчется на Харрис по полной. Пока же в Вашингтоне надеются запугать Тегеран", - резюмировал политик. Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели в конце июля главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240804/iran-1964035475.html

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

https://ria.ru/20240801/medvedev-1963322697.html

иран

израиль

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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