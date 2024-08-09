https://ria.ru/20240809/puchdemon-1965246249.html

Пучдемон скоро вернется в Испанию, заявил адвокат

Пучдемон скоро вернется в Испанию, заявил адвокат - РИА Новости, 09.08.2024

Пучдемон скоро вернется в Испанию, заявил адвокат

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, в отношении которого действует ордер на арест в Испании, "очень скоро" вернется в королевство, передаёт... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:58

2024-08-09T16:58

2024-08-09T16:58

в мире

испания

каталония

карлес пучдемон

европарламент

европейский суд общей юрисдикции

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МАДРИД, 9 авг - РИА Новости. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, в отношении которого действует ордер на арест в Испании, "очень скоро" вернется в королевство, передаёт слова его адвокат Гонсало Бойе телеканал Sexta. "Бойе, улыбнувшись, заверил, что (Пучдемон - ред.) очень скоро вернется", - передает телеканал. По его информации, Бойе сказал это, покидая суд, где содержатся полицейские, которые предположительно помогли скрыться Пучдемону. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.

https://ria.ru/20240809/zaderzhanie-1965216488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, каталония, карлес пучдемон, европарламент, европейский суд общей юрисдикции