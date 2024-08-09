https://ria.ru/20240809/puchdemon-1965182241.html
Полиция Испании не исключает, что Пучдемон все еще находится в стране
Полиция Испании не исключает, что Пучдемон все еще находится в стране - РИА Новости, 09.08.2024
Полиция Испании не исключает, что Пучдемон все еще находится в стране
Правоохранительные органы Испании не исключают, что бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, которого пока не удалось поймать после его возвращения в страну... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:52
2024-08-09T13:52
2024-08-09T13:52
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карлес пучдемон
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МАДРИД, 9 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Испании не исключают, что бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, которого пока не удалось поймать после его возвращения в страну после семи лет бегства, все еще находится в королевстве, сказал в пятницу глава региональной полиции Пере Феррер в эфире испанского СМИ. По его словам, у сотрудников правоохранительных органов нет информации о том, что Пучдемон направился в Бельгию, как о том сообщал генеральный секретарь партии политика "Вместе за Каталонию" Жорди Турулл.
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в мире, испания, каталония, бельгия, карлес пучдемон
В мире, Испания, Каталония, Бельгия, Карлес Пучдемон
Полиция Испании не исключает, что Пучдемон все еще находится в стране
Полиция Каталонии не исключает, что Пучдемон все еще находится в Испании