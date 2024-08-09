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Экс-глава Каталонии Пучдемон вернулся в Бельгию - РИА Новости, 09.08.2024
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11:11 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/puchdemon-1965132251.html
Экс-глава Каталонии Пучдемон вернулся в Бельгию
Экс-глава Каталонии Пучдемон вернулся в Бельгию - РИА Новости, 09.08.2024
Экс-глава Каталонии Пучдемон вернулся в Бельгию
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, который вернулся в Испанию после почти семи лет бегства, несмотря на ордер на арест, так и не был пойман в королевстве и РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:11
2024-08-09T11:11
в мире
каталония
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бельгия
карлес пучдемон
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МАДРИД, 9 авг - РИА Новости. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, который вернулся в Испанию после почти семи лет бегства, несмотря на ордер на арест, так и не был пойман в королевстве и уже направился в Бельгию, заявил в пятницу генеральный секретарь каталонской сепаратисткой партии Junts per Catalunya Жорди Турулла в интервью радиостанции RAC1. "Пучдемон уже возвращается в Ватерлоо… Я нахожусь в Каталонии, в княжестве (Испании — ред,), и конкретно в машине еду встретиться со своей семьей, где они отдыхают", — приводятся слова политика.
https://ria.ru/20210903/puchdemon-1748599844.html
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в мире, каталония, испания, бельгия, карлес пучдемон
В мире, Каталония, Испания, Бельгия, Карлес Пучдемон
Экс-глава Каталонии Пучдемон вернулся в Бельгию

Экс-глава Каталонии Пучдемон, избежав ареста в Испании, вернулся в Бельгию

© РИА Новости / Джорди Бойшареу | Перейти в медиабанкКарлес Пучдемон
Карлес Пучдемон - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Карлес Пучдемон. Архивное фото
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МАДРИД, 9 авг - РИА Новости. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, который вернулся в Испанию после почти семи лет бегства, несмотря на ордер на арест, так и не был пойман в королевстве и уже направился в Бельгию, заявил в пятницу генеральный секретарь каталонской сепаратисткой партии Junts per Catalunya Жорди Турулла в интервью радиостанции RAC1.
"Пучдемон уже возвращается в Ватерлоо… Я нахожусь в Каталонии, в княжестве (Испании — ред,), и конкретно в машине еду встретиться со своей семьей, где они отдыхают", — приводятся слова политика.
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Офис Пучдемона раскритиковал публикации, связывающие его с Россией
3 сентября 2021, 17:21
 
В миреКаталонияИспанияБельгияКарлес Пучдемон
 
 
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