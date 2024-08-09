https://ria.ru/20240809/puchdemon-1965132251.html

Экс-глава Каталонии Пучдемон вернулся в Бельгию

Экс-глава Каталонии Пучдемон вернулся в Бельгию - РИА Новости, 09.08.2024

Экс-глава Каталонии Пучдемон вернулся в Бельгию

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, который вернулся в Испанию после почти семи лет бегства, несмотря на ордер на арест, так и не был пойман в королевстве и РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:11

2024-08-09T11:11

2024-08-09T11:11

в мире

каталония

испания

бельгия

карлес пучдемон

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МАДРИД, 9 авг - РИА Новости. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, который вернулся в Испанию после почти семи лет бегства, несмотря на ордер на арест, так и не был пойман в королевстве и уже направился в Бельгию, заявил в пятницу генеральный секретарь каталонской сепаратисткой партии Junts per Catalunya Жорди Турулла в интервью радиостанции RAC1. "Пучдемон уже возвращается в Ватерлоо… Я нахожусь в Каталонии, в княжестве (Испании — ред,), и конкретно в машине еду встретиться со своей семьей, где они отдыхают", — приводятся слова политика.

https://ria.ru/20210903/puchdemon-1748599844.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, каталония, испания, бельгия, карлес пучдемон