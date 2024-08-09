https://ria.ru/20240809/puchdemon-1965132251.html
Экс-глава Каталонии Пучдемон вернулся в Бельгию
Экс-глава Каталонии Пучдемон вернулся в Бельгию - РИА Новости, 09.08.2024
Экс-глава Каталонии Пучдемон вернулся в Бельгию
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, который вернулся в Испанию после почти семи лет бегства, несмотря на ордер на арест, так и не был пойман в королевстве и РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:11
2024-08-09T11:11
2024-08-09T11:11
в мире
каталония
испания
бельгия
карлес пучдемон
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МАДРИД, 9 авг - РИА Новости. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, который вернулся в Испанию после почти семи лет бегства, несмотря на ордер на арест, так и не был пойман в королевстве и уже направился в Бельгию, заявил в пятницу генеральный секретарь каталонской сепаратисткой партии Junts per Catalunya Жорди Турулла в интервью радиостанции RAC1. "Пучдемон уже возвращается в Ватерлоо… Я нахожусь в Каталонии, в княжестве (Испании — ред,), и конкретно в машине еду встретиться со своей семьей, где они отдыхают", — приводятся слова политика.
https://ria.ru/20210903/puchdemon-1748599844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, каталония, испания, бельгия, карлес пучдемон
В мире, Каталония, Испания, Бельгия, Карлес Пучдемон
Экс-глава Каталонии Пучдемон вернулся в Бельгию
Экс-глава Каталонии Пучдемон, избежав ареста в Испании, вернулся в Бельгию