https://ria.ru/20240809/protesty-1965234289.html

СМИ: испанские протесты против туристов могут распространиться по Европе

СМИ: испанские протесты против туристов могут распространиться по Европе - РИА Новости, 09.08.2024

СМИ: испанские протесты против туристов могут распространиться по Европе

Волна недовольств и протестов местных жителей, вызванных наплывом туристов, может выйти за пределы Испании и распространиться по всей Европе, рассказал изданию... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:18

2024-08-09T16:18

2024-08-09T16:18

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Волна недовольств и протестов местных жителей, вызванных наплывом туристов, может выйти за пределы Испании и распространиться по всей Европе, рассказал изданию Guardian старший сотрудник проекта ЮНЕСКО по устойчивому туризму Питер Дебрайн. На прошлых выходных почти три тысячи человек вышли на протесты в Барселоне против массового туризма. "По словам представителя ЮНЕСКО, резкое увеличение числа приезжих, рост цен на жилье и увеличение числа туристов, которым нужны только селфи, привели к возникновению ситуаций, которые "совершенно не соответствуют равновесию", он добавил, что неспособность решить эти проблемы может привести к тому, что испанская волна протестов против массового туризма распространится по всей Европе", - пишет издание. Дебрайн указал на множество факторов, объясняющих, почему многие в Испании, долгое время одном из самых популярных туристических направлений в мире, теперь возглавляют движение против туристического бизнеса. Главным из них стал жилищный кризис, который он называл "соломинкой, которая ломает спину верблюда". Так, местные рабочие в таких местах как Ибица обнаружили, что у них нет иного выбора, кроме как жить в фургонах и палатках из-за нехватки свободного жилья. Представитель ЮНЕСКО добавил, что неподобающее поведение туристов в некоторых случаях также подогревает недовольство местных жителей. Ранее мэр Барселоны Жауме Кольбони заявил, что власти города планируют отказаться от туристических квартир к концу 2028 года. Так, городской совет больше не будет выдавать лицензии на туристическое использование жилых помещений и не будет продлевать существующие лицензии в соответствии с каталонским законодательством. По этой причине более 10 тысяч туристических квартир в городе потеряют этот статус. Проблема туристического жилья в многих регионах Испании стала одной из наиболее острых в последние годы. С ростом популярности краткосрочной аренды через платформы, такие как Airbnb, многие владельцы недвижимости предпочитают сдавать свои квартиры туристам, а не местным жителям. Это приводит к снижению доступности жилья для постоянных жителей и увеличению цен на аренду. В результате правительство Испании пытается найти баланс между поддержанием туризма, одной из главных движущих сил экономики страны, и решением проблем местных жителей, которые больше не могут позволить себе арендную плату из-за перехода арендодателей на более прибыльную туристическую аренду.

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html

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в мире, испания, европа