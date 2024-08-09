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В Курской области наблюдаются проблемы с мобильным соединением - РИА Новости, 09.08.2024
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18:01 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/problemy-1965264168.html
В Курской области наблюдаются проблемы с мобильным соединением
В Курской области наблюдаются проблемы с мобильным соединением - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области наблюдаются проблемы с мобильным соединением
Проблемы с мобильным сигналом и интернет-соединением из-за DDoS-атак наблюдается на территории Курской области, сообщила врио зампредседателя правительства... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:01
2024-08-09T18:01
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
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КУРСК, 9 авг – РИА Новости. Проблемы с мобильным сигналом и интернет-соединением из-за DDoS-атак наблюдается на территории Курской области, сообщила врио зампредседателя правительства региона Оксана Крутько. "Ситуация на территории Курской области остается напряженной. В том числе, наблюдаются проблемы с мобильным сигналом сотовых операторов и интернет-соединением ввиду того, что на интернет-ресурсы ведутся DDoS-атаки, которые, тем не менее, успешно отражаются нашими специалистами", - сообщила Крутько в видеообращении для журналистов. По ее словам, власти готовы к увеличению потока людей и помогут всем и каждому, кто к ним обратится. "Сейчас работаем над тем, чтобы усилить работу наших колл-центров, чтобы гражданам не приходилось долго ждать на линии. Остаемся работать в круглосуточном режиме и сделаем все, чтобы помочь нашим жителям", - рассказала врио зампредседателя правительства Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240809/mchs-1965241442.html
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины
В Курской области наблюдаются проблемы с мобильным соединением

Власти Курской области заявили о проблемах с мобильным сигналом из-за DDoS-атак

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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КУРСК, 9 авг – РИА Новости. Проблемы с мобильным сигналом и интернет-соединением из-за DDoS-атак наблюдается на территории Курской области, сообщила врио зампредседателя правительства региона Оксана Крутько.
«
"Ситуация на территории Курской области остается напряженной. В том числе, наблюдаются проблемы с мобильным сигналом сотовых операторов и интернет-соединением ввиду того, что на интернет-ресурсы ведутся DDoS-атаки, которые, тем не менее, успешно отражаются нашими специалистами", - сообщила Крутько в видеообращении для журналистов.
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По ее словам, власти готовы к увеличению потока людей и помогут всем и каждому, кто к ним обратится.
«
"Сейчас работаем над тем, чтобы усилить работу наших колл-центров, чтобы гражданам не приходилось долго ждать на линии. Остаемся работать в круглосуточном режиме и сделаем все, чтобы помочь нашим жителям", - рассказала врио зампредседателя правительства Курской области.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Курская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы Украины
 
 
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