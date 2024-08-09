Рейтинг@Mail.ru
В Египте оценили роль России в решении палестинской проблемы - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/problema-1965291393.html
В Египте оценили роль России в решении палестинской проблемы
В Египте оценили роль России в решении палестинской проблемы - РИА Новости, 09.08.2024
В Египте оценили роль России в решении палестинской проблемы
Россия способна сыграть роль в решении палестинской проблемы, заявил РИА Новости лидер египетской партии "Аль-Карама" и экс-кандидат в президенты Египта Хамдин... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T20:23
2024-08-09T20:23
в мире
россия
москва
египет
михаил богданов
махмуд аббас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948708579_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_babe643b92117375dc4d4f82c6cfa962.jpg
КАИР, 9 авг - РИА Новости. Россия способна сыграть роль в решении палестинской проблемы, заявил РИА Новости лидер египетской партии "Аль-Карама" и экс-кандидат в президенты Египта Хамдин Сабахи. "Ожидаем, что Российская Федерация сыграет ту роль, на которую мы надеемся, в победе палестинского вопроса, чтобы права палестинского народа на справедливое освобождение в соответствии с международным правом были реализованы", - сказал Сабахи. Политик отметил, что Россия исторически поддерживала решение палестинской проблемы, и упомянул, что в Москве ранее состоялась встреча палестинских фракций с целью объединения их рядов. Говоря о ситуации в мире, Сабахи подчеркнул, что Россия вместе с Китаем противостоит попыткам гегемонии США. "Пришло время для завершения гегемонии одной стороны и создания нового мирового порядка", - добавил лидер "Аль-Карамы", ранее дважды баллотировавшийся на пост президента Египта. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас посетит с визитом Москву в ближайшее время, предстоит разговор о выработке скоординированных подходов по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. В конце февраля в Москве прошла встреча палестинских фракций прошла. На ней стороны обсуждали вопросы формирования нового единого правительства, а также проблему постконфликтной "перестройки" Газы.
https://ria.ru/20240809/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240809/khamas-1965237493.html
россия
москва
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948708579_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_148cd34a77101c5e48cdbd3d4790a088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, египет, михаил богданов, махмуд аббас
В мире, Россия, Москва, Египет, Михаил Богданов, Махмуд Аббас
В Египте оценили роль России в решении палестинской проблемы

Египетский политик: Россия способна сыграть роль в решении палестинской проблемы

© AP Photo / Jehad AlshrafiПоследствия израильского удара в Рафахе
Последствия израильского удара в Рафахе - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Последствия израильского удара в Рафахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 9 авг - РИА Новости. Россия способна сыграть роль в решении палестинской проблемы, заявил РИА Новости лидер египетской партии "Аль-Карама" и экс-кандидат в президенты Египта Хамдин Сабахи.
«
"Ожидаем, что Российская Федерация сыграет ту роль, на которую мы надеемся, в победе палестинского вопроса, чтобы права палестинского народа на справедливое освобождение в соответствии с международным правом были реализованы", - сказал Сабахи.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Политик отметил, что Россия исторически поддерживала решение палестинской проблемы, и упомянул, что в Москве ранее состоялась встреча палестинских фракций с целью объединения их рядов.
Говоря о ситуации в мире, Сабахи подчеркнул, что Россия вместе с Китаем противостоит попыткам гегемонии США.
«
"Пришло время для завершения гегемонии одной стороны и создания нового мирового порядка", - добавил лидер "Аль-Карамы", ранее дважды баллотировавшийся на пост президента Египта.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас посетит с визитом Москву в ближайшее время, предстоит разговор о выработке скоординированных подходов по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
В конце февраля в Москве прошла встреча палестинских фракций прошла. На ней стороны обсуждали вопросы формирования нового единого правительства, а также проблему постконфликтной "перестройки" Газы.
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
ХАМАС сделало заявление о переговорах с Израилем
Вчера, 16:31
 
В миреРоссияМоскваЕгипетМихаил БогдановМахмуд Аббас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала