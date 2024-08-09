https://ria.ru/20240809/problema-1965291393.html

В Египте оценили роль России в решении палестинской проблемы

В Египте оценили роль России в решении палестинской проблемы - РИА Новости, 09.08.2024

В Египте оценили роль России в решении палестинской проблемы

Россия способна сыграть роль в решении палестинской проблемы, заявил РИА Новости лидер египетской партии "Аль-Карама" и экс-кандидат в президенты Египта Хамдин... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T20:23

2024-08-09T20:23

2024-08-09T20:23

в мире

россия

москва

египет

михаил богданов

махмуд аббас

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КАИР, 9 авг - РИА Новости. Россия способна сыграть роль в решении палестинской проблемы, заявил РИА Новости лидер египетской партии "Аль-Карама" и экс-кандидат в президенты Египта Хамдин Сабахи. "Ожидаем, что Российская Федерация сыграет ту роль, на которую мы надеемся, в победе палестинского вопроса, чтобы права палестинского народа на справедливое освобождение в соответствии с международным правом были реализованы", - сказал Сабахи. Политик отметил, что Россия исторически поддерживала решение палестинской проблемы, и упомянул, что в Москве ранее состоялась встреча палестинских фракций с целью объединения их рядов. Говоря о ситуации в мире, Сабахи подчеркнул, что Россия вместе с Китаем противостоит попыткам гегемонии США. "Пришло время для завершения гегемонии одной стороны и создания нового мирового порядка", - добавил лидер "Аль-Карамы", ранее дважды баллотировавшийся на пост президента Египта. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас посетит с визитом Москву в ближайшее время, предстоит разговор о выработке скоординированных подходов по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. В конце февраля в Москве прошла встреча палестинских фракций прошла. На ней стороны обсуждали вопросы формирования нового единого правительства, а также проблему постконфликтной "перестройки" Газы.

https://ria.ru/20240809/konflikt-1915630213.html

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