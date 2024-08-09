https://ria.ru/20240809/problema-1965291393.html
В Египте оценили роль России в решении палестинской проблемы
В Египте оценили роль России в решении палестинской проблемы - РИА Новости, 09.08.2024
В Египте оценили роль России в решении палестинской проблемы
Россия способна сыграть роль в решении палестинской проблемы, заявил РИА Новости лидер египетской партии "Аль-Карама" и экс-кандидат в президенты Египта Хамдин... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T20:23
2024-08-09T20:23
2024-08-09T20:23
в мире
россия
москва
египет
михаил богданов
махмуд аббас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948708579_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_babe643b92117375dc4d4f82c6cfa962.jpg
КАИР, 9 авг - РИА Новости. Россия способна сыграть роль в решении палестинской проблемы, заявил РИА Новости лидер египетской партии "Аль-Карама" и экс-кандидат в президенты Египта Хамдин Сабахи. "Ожидаем, что Российская Федерация сыграет ту роль, на которую мы надеемся, в победе палестинского вопроса, чтобы права палестинского народа на справедливое освобождение в соответствии с международным правом были реализованы", - сказал Сабахи. Политик отметил, что Россия исторически поддерживала решение палестинской проблемы, и упомянул, что в Москве ранее состоялась встреча палестинских фракций с целью объединения их рядов. Говоря о ситуации в мире, Сабахи подчеркнул, что Россия вместе с Китаем противостоит попыткам гегемонии США. "Пришло время для завершения гегемонии одной стороны и создания нового мирового порядка", - добавил лидер "Аль-Карамы", ранее дважды баллотировавшийся на пост президента Египта. Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас посетит с визитом Москву в ближайшее время, предстоит разговор о выработке скоординированных подходов по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. В конце февраля в Москве прошла встреча палестинских фракций прошла. На ней стороны обсуждали вопросы формирования нового единого правительства, а также проблему постконфликтной "перестройки" Газы.
https://ria.ru/20240809/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240809/khamas-1965237493.html
россия
москва
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948708579_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_148cd34a77101c5e48cdbd3d4790a088.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, египет, михаил богданов, махмуд аббас
В мире, Россия, Москва, Египет, Михаил Богданов, Махмуд Аббас
В Египте оценили роль России в решении палестинской проблемы
Египетский политик: Россия способна сыграть роль в решении палестинской проблемы