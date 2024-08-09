https://ria.ru/20240809/primore-1965092295.html
В Приморье завершили следствие по делу об игорных точках
В Приморье завершили следствие по делу об игорных точках - РИА Новости, 09.08.2024
В Приморье завершили следствие по делу об игорных точках
Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, организовавшей деятельность 49 незаконных игорных... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T05:31
2024-08-09T05:31
2024-08-09T06:33
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, организовавшей деятельность 49 незаконных игорных точек в разных районах края, сообщает СУСК по Приморскому краю. Отмечается, что Максим Макеев, Артур Блохин, Данила Соснин и Михаил Костырко обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны в селе Михайловка и других населенных пунктах края (часть 3 статьи 171.2 УК РФ). "По версии следствия, с января 2021 года по март 2024 года обвиняемые создали организованную преступную группу и проводили азартные игры в 49 помещениях нежилых домов и торговых точках Приморского края: во Владивостоке, Уссурийске, Михайловском, Октябрьском районах", - говорится в сообщении. Уточняется, что ознакомление стороны защиты с делом завершено, в ближайшее время оно поступит на рассмотрение в суд.
https://ria.ru/20240725/zakonotvorchestvo-1962008368.html
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происшествия, приморский край, россия, владивосток
Происшествия, Приморский край, Россия, Владивосток
В Приморье завершили следствие по делу об игорных точках
СУСК Приморья: завершено расследование о 49 игорных точках в разных районах края