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Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля - РИА Новости, 09.08.2024
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18:34 09.08.2024 (обновлено: 21:10 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/premiya-1965273109.html
Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля
Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля - РИА Новости, 09.08.2024
Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля
Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:34
2024-08-09T21:10
общество
россия
рамзан кадыров
ирина винер
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ГРОЗНЫЙ, 9 авг — РИА Новости. Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля, сообщил корреспондент РИА Новости. Политика удостоили награды за личный вклад в проведение специальной военной операции, поддержку воинов, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей.Награду вручила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, лауреат премии Нобеля Ирина Винер."Я много вручала медалей &lt;…&gt;, но вот такую медаль великого Нобеля вручать великому Рамзану, это большая честь", — сказала она.Винер поблагодарила Кадырова за работу, которую он выполняет в режиме 24/7.Руководитель фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева отметила, что для них честь лично вручить медаль.Глава Чечни, в свою очередь поблагодарил членов делегации за визит.
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общество, россия, рамзан кадыров, ирина винер
Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Ирина Винер
Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля

Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля

© Kadyrov_95/TelegramГлава Чечни Рамзан Кадыров во время вручения российской премии Людвига Нобеля
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время вручения российской премии Людвига Нобеля - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время вручения российской премии Людвига Нобеля
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 9 авг — РИА Новости. Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля, сообщил корреспондент РИА Новости.
Политика удостоили награды за личный вклад в проведение специальной военной операции, поддержку воинов, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей.
© Kadyrov_95/TelegramГлаве Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля
Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Kadyrov_95/Telegram
Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля
Награду вручила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, лауреат премии Нобеля Ирина Винер.
"Я много вручала медалей <…>, но вот такую медаль великого Нобеля вручать великому Рамзану, это большая честь", — сказала она.
Винер поблагодарила Кадырова за работу, которую он выполняет в режиме 24/7.
Руководитель фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева отметила, что для них честь лично вручить медаль.
Глава Чечни, в свою очередь поблагодарил членов делегации за визит.
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ОбществоРоссияРамзан КадыровИрина Винер
 
 
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