https://ria.ru/20240809/premiya-1965273109.html

Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля

Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля - РИА Новости, 09.08.2024

Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:34

2024-08-09T18:34

2024-08-09T21:10

общество

россия

рамзан кадыров

ирина винер

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ГРОЗНЫЙ, 9 авг — РИА Новости. Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля, сообщил корреспондент РИА Новости. Политика удостоили награды за личный вклад в проведение специальной военной операции, поддержку воинов, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей.Награду вручила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, лауреат премии Нобеля Ирина Винер."Я много вручала медалей <…>, но вот такую медаль великого Нобеля вручать великому Рамзану, это большая честь", — сказала она.Винер поблагодарила Кадырова за работу, которую он выполняет в режиме 24/7.Руководитель фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева отметила, что для них честь лично вручить медаль.Глава Чечни, в свою очередь поблагодарил членов делегации за визит.

https://ria.ru/20231107/kadyrov-1908026984.html

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общество, россия, рамзан кадыров, ирина винер