https://ria.ru/20240809/premer-1965096139.html

Премьер Японии не упомянул США на церемонии в Нагасаки

Премьер Японии не упомянул США на церемонии в Нагасаки - РИА Новости, 09.08.2024

Премьер Японии не упомянул США на церемонии в Нагасаки

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на церемонии памяти в Нагасаки, подчеркнул важность "правильного понимания" и донесения правды о атомных... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T06:42

2024-08-09T06:42

2024-08-09T06:44

в мире

нагасаки (город)

сша

хиросима (префектура)

фумио кисида

антониу гутерреш

оон

вторая мировая война (1939-1945)

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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на церемонии памяти в Нагасаки, подчеркнул важность "правильного понимания" и донесения правды о атомных бомбардировках японских городов, но традиционно не сказал про ответственность США за эту трагедию. "Мы никогда не должны допустить повторения трагедии, случившейся в Нагасаки и Хиросиме. Наша миссия как единственной страны, пострадавшей от атомной бомбардировки в войне, - активно продвигать реализацию "мира без ядерного оружия" путем практических и реалистичных усилий. Мы продолжим уверенно заявлять международному сообществу о необходимости сделать город Нагасаки последним местом атомной бомбардировки… Важно передать миру правду о бомбардировках и добиться правильного понимания этого", - подчеркнул глава японского правительства. При этом Кисида традиционно обвинил Россию в якобы "угрозах применения ядерного оружия". Данный тезис неоднократно отвергался Москвой. Про роль США в атомных бомбардировках японских Хиросимы и Нагасаки не говорилось и в послании генсекретаря ООН Антониу Гутерреша, зачитанного в ходе церемонии. Ранее мэр Нагасаки Сиро Судзуки также воздержался от упоминаний США. При этом он призвал "лидеров государств, обладающих ядерным оружием, и государств, находящихся по "ядерным зонтиком", сделать серьезный шаг к его полной ликвидации". Девятого августа 1945 года в 11.02 на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли еще 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой — в Хиросиме. В одном из японских докладов ситуация, наблюдавшаяся на территории Нагасаки, была охарактеризована следующим образом: "Город напоминает кладбище, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты". В месте эпицентра ядерного взрыва и рядом с ним на площади 18 гектаров расположился Парк мира, в центре которого установлена огромная фигура сидящего полуобнаженного мужчины. Правая рука его поднята вверх, как бы указывая на падающую бомбу, а левая протянута горизонтально и символизирует мир и прощение. В Парке мира расположен Музей документов атомной бомбардировки Нагасаки, один из экспонатов которого - часы со стрелками, застывшими на 11.02 – времени, когда город был подвергнут атомной бомбардировке. В 2022 году музей впервые посетил действующий премьер-министр страны Фумио Кисида. До него главы государства ограничивались лишь участием в памятной церемонии.

https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939735287.html

https://ria.ru/20240413/zakharova-1939789140.html

https://radiosputnik.ru/20240806/khirosima-1964454347.html

нагасаки (город)

сша

хиросима (префектура)

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в мире, нагасаки (город), сша, хиросима (префектура), фумио кисида, антониу гутерреш, оон, вторая мировая война (1939-1945)