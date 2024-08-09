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На Кубани загорелся лес на площади восемь тысяч "квадратов" - РИА Новости, 09.08.2024
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16:37 09.08.2024
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На Кубани загорелся лес на площади восемь тысяч "квадратов"
На Кубани загорелся лес на площади восемь тысяч "квадратов" - РИА Новости, 09.08.2024
На Кубани загорелся лес на площади восемь тысяч "квадратов"
Пожар произошёл в Горячеключевском лесничестве в Краснодарском крае, огонь локализован на площади 8 тысяч квадратных метров, сообщил краевой лесопожарный центр. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:37
2024-08-09T16:37
происшествия
краснодарский край
россия
лесной пожар
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КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Пожар произошёл в Горячеключевском лесничестве в Краснодарском крае, огонь локализован на площади 8 тысяч квадратных метров, сообщил краевой лесопожарный центр. Уточняется, что на территории Горячеключевского лесничества загорелась сухая трава на площади около 0,5 гектара. "В 15.15 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 0,8 гектара", - говорится в сообщении.
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, россия, лесной пожар
Происшествия, Краснодарский край, Россия, лесной пожар
На Кубани загорелся лес на площади восемь тысяч "квадратов"

В кубанском Горячеключевском лесничестве локализовали пожар на 8 кв метрах

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тушение лесных пожаров. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Пожар произошёл в Горячеключевском лесничестве в Краснодарском крае, огонь локализован на площади 8 тысяч квадратных метров, сообщил краевой лесопожарный центр.
Уточняется, что на территории Горячеключевского лесничества загорелась сухая трава на площади около 0,5 гектара.
"В 15.15 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 0,8 гектара", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКраснодарский крайРоссиялесной пожар
 
 
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