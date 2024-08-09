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На Кубани загорелся лес на площади восемь тысяч "квадратов"

На Кубани загорелся лес на площади восемь тысяч "квадратов" - РИА Новости, 09.08.2024

На Кубани загорелся лес на площади восемь тысяч "квадратов"

Пожар произошёл в Горячеключевском лесничестве в Краснодарском крае, огонь локализован на площади 8 тысяч квадратных метров, сообщил краевой лесопожарный центр. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:37

2024-08-09T16:37

2024-08-09T16:37

происшествия

краснодарский край

россия

лесной пожар

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КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Пожар произошёл в Горячеключевском лесничестве в Краснодарском крае, огонь локализован на площади 8 тысяч квадратных метров, сообщил краевой лесопожарный центр. Уточняется, что на территории Горячеключевского лесничества загорелась сухая трава на площади около 0,5 гектара. "В 15.15 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 0,8 гектара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240725/dobrovoltsy-1961780040.html

краснодарский край

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, россия, лесной пожар