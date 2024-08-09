https://ria.ru/20240809/povrezhdeniya-1965302263.html

В Курской епархии от обстрелов ВСУ повреждены монастырь и три храма

В Курской епархии от обстрелов ВСУ повреждены монастырь и три храма - РИА Новости, 09.08.2024

В Курской епархии от обстрелов ВСУ повреждены монастырь и три храма

Постройки Горнальского Николаевского Белогорского мужского монастыря и три сельских храма в Курской епархии пострадали от обстрелов ВСУ, сообщили в отделе... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T21:38

2024-08-09T21:38

2024-08-09T21:38

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Постройки Горнальского Николаевского Белогорского мужского монастыря и три сельских храма в Курской епархии пострадали от обстрелов ВСУ, сообщили в отделе внешних церковных связей РПЦ. "По состоянию на 9 августа от обстрелов ВСУ пострадали храмы и монастырь Курской епархии: Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь (Николаевский храм, Покровский храм, корпуса и хозпостройки); храм Рождества Пресвятой Богородицы села Гуево Суджанского района Курской области; храм святителя Феодосия Черниговского села Попово-Лежачи Глушковского района; храм Покрова Пресвятой Богородицы села Алексеевка Глушковского района", - уточнили в ОВЦС РПЦ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240809/alaudinov-1965298673.html

https://ria.ru/20240807/monastyr-1964762884.html

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россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата