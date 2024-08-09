https://ria.ru/20240809/povrezhdeniya-1965302263.html
В Курской епархии от обстрелов ВСУ повреждены монастырь и три храма
В Курской епархии от обстрелов ВСУ повреждены монастырь и три храма - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской епархии от обстрелов ВСУ повреждены монастырь и три храма
Постройки Горнальского Николаевского Белогорского мужского монастыря и три сельских храма в Курской епархии пострадали от обстрелов ВСУ, сообщили в отделе... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:38
2024-08-09T21:38
2024-08-09T21:38
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Постройки Горнальского Николаевского Белогорского мужского монастыря и три сельских храма в Курской епархии пострадали от обстрелов ВСУ, сообщили в отделе внешних церковных связей РПЦ. "По состоянию на 9 августа от обстрелов ВСУ пострадали храмы и монастырь Курской епархии: Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь (Николаевский храм, Покровский храм, корпуса и хозпостройки); храм Рождества Пресвятой Богородицы села Гуево Суджанского района Курской области; храм святителя Феодосия Черниговского села Попово-Лежачи Глушковского района; храм Покрова Пресвятой Богородицы села Алексеевка Глушковского района", - уточнили в ОВЦС РПЦ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240809/alaudinov-1965298673.html
https://ria.ru/20240807/monastyr-1964762884.html
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россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата
В Курской епархии от обстрелов ВСУ повреждены монастырь и три храма
РПЦ: в Курской епархии от обстрелов ВСУ повреждены монастырь и 3 сельских храма