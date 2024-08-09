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Белый дом раскрыл подробности новой военной помощи Украине
Белый дом раскрыл подробности новой военной помощи Украине - РИА Новости, 09.08.2024
Белый дом раскрыл подробности новой военной помощи Украине
США передадут Украине новый пакет военной помощи на 125 миллионов долларов, сообщил на брифинге координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T20:53
2024-08-09T20:53
2024-08-09T22:33
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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. США передадут Украине новый пакет военной помощи на 125 миллионов долларов, сообщил на брифинге координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."США объявляют о новом пакете помощи для Украины. В него войдут ракеты Stinger, боеприпасы для артиллерии и бронебойные системы", — заявил он.Как указано в сообщении, которое распространил Пентагон, новый пакет оружия включает зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS и артиллерии калибра 105 миллиметров и 155 миллиметров, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия.Кроме того, Киев получит оборудование и снаряды для осуществления подрывов.В американском военном ведомстве заявили, что общая сумма военной помощи Украине со стороны США за время президентства Джо Байдена превысила 56,2 миллиарда долларов. С начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года Вашингтон выделил Киеву порядка 55,6 миллиарда.ВСУ используют западное оружие для ударов по российской территории. Так, 6 августа они впервые использовали для обстрела гражданской инфраструктуры Луганска дальнобойные американские кассетные ракеты ATACMS. Ранее представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев сообщил испанским журналистам, что Вашингтон разрешил украинским войскам наносить удары американскими ракетами до Белгорода, но "не дальше".Россия подчеркивает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Как отмечали в Кремле, накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240809/idnes-1965249737.html
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украина, сша, киев, в мире, джон кирби
Украина, США, Киев, Специальная военная операция на Украине, В мире, Джон Кирби
Белый дом раскрыл подробности новой военной помощи Украине
Белый дом: США передадут Украине ракеты Stinger и боеприпасы для артиллерии