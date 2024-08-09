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Радиостанции и тепловизорный прицел передали из Старого Оскола в зону СВО
Радиостанции и тепловизорный прицел передали из Старого Оскола в зону СВО - РИА Новости, 09.08.2024
Радиостанции и тепловизорный прицел передали из Старого Оскола в зону СВО
Бойцам мотострелкового взвода из белгородского Старого Оскола передали радиостанции и тепловизорный прицел, сообщил глава администрации Старооскольского... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:03
2024-08-09T18:03
2024-08-09T18:03
надежные люди
старый оскол
белгородская область
андрей чесноков
старооскольский городской округ
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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Бойцам мотострелкового взвода из белгородского Старого Оскола передали радиостанции и тепловизорный прицел, сообщил глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков. "Чуть более месяца назад боец с позывным "Сократ", приехав в отпуск домой, обратился ко мне с просьбой оказать содействие в приобретении двух радиостанций и тепловизорного прицела для своего взвода. Пока оформляли заявку от командования части и закупали необходимое, две недели солдатского отпуска пролетели, так что получать подарок от старооскольцев пришлось уже другому отпускнику", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил глава округа, волонтеры из Старого Оскола регулярно отправляют гуманитарную помощь для частей и подразделений российской армии, действующих в зоне боевых действий. По заявкам командования передают строительные материалы, запчасти для бронетехники, квадрокоптеры, маскировочные сети, продукты питания и письма с пожеланиями победы. "Старый Оскол помнит о своих земляках, выполняющих сегодня боевые задачи на полях специальной военной операции. Мы стараемся всеми силами помогать им в их ратном деле. Победа будет за нами!" – подчеркнул Чесноков.
https://ria.ru/20240809/gumpomosch-1965167009.html
https://ria.ru/20240809/magaziny-1965100085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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старый оскол, белгородская область, андрей чесноков, старооскольский городской округ, сво
Надежные люди, Старый Оскол, Белгородская область, Андрей Чесноков, Старооскольский городской округ, СВО