https://ria.ru/20240809/pomosch-1965264609.html

Радиостанции и тепловизорный прицел передали из Старого Оскола в зону СВО

Радиостанции и тепловизорный прицел передали из Старого Оскола в зону СВО - РИА Новости, 09.08.2024

Радиостанции и тепловизорный прицел передали из Старого Оскола в зону СВО

Бойцам мотострелкового взвода из белгородского Старого Оскола передали радиостанции и тепловизорный прицел, сообщил глава администрации Старооскольского... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:03

2024-08-09T18:03

2024-08-09T18:03

надежные люди

старый оскол

белгородская область

андрей чесноков

старооскольский городской округ

сво

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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Бойцам мотострелкового взвода из белгородского Старого Оскола передали радиостанции и тепловизорный прицел, сообщил глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков. "Чуть более месяца назад боец с позывным "Сократ", приехав в отпуск домой, обратился ко мне с просьбой оказать содействие в приобретении двух радиостанций и тепловизорного прицела для своего взвода. Пока оформляли заявку от командования части и закупали необходимое, две недели солдатского отпуска пролетели, так что получать подарок от старооскольцев пришлось уже другому отпускнику", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил глава округа, волонтеры из Старого Оскола регулярно отправляют гуманитарную помощь для частей и подразделений российской армии, действующих в зоне боевых действий. По заявкам командования передают строительные материалы, запчасти для бронетехники, квадрокоптеры, маскировочные сети, продукты питания и письма с пожеланиями победы. "Старый Оскол помнит о своих земляках, выполняющих сегодня боевые задачи на полях специальной военной операции. Мы стараемся всеми силами помогать им в их ратном деле. Победа будет за нами!" – подчеркнул Чесноков.

https://ria.ru/20240809/gumpomosch-1965167009.html

https://ria.ru/20240809/magaziny-1965100085.html

старый оскол

белгородская область

старооскольский городской округ

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Артем Смирнов

старый оскол, белгородская область, андрей чесноков, старооскольский городской округ, сво