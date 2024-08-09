https://ria.ru/20240809/pomosch-1965250672.html

Севастополь отправил гуманитарную помощь в Курскую область

Севастополь отправил гуманитарную помощь в Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024

Севастополь отправил гуманитарную помощь в Курскую область

Севастополь отправил первую партию гуманитарной помощи для жителей Курской области, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:12

2024-08-09T17:12

2024-08-09T17:33

курская область

россия

севастополь

михаил развожаев

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

молодая гвардия единой россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965254776_41:0:780:416_1920x0_80_0_0_d1bad88c223723d23693f9bbc50de2a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Севастополь отправил первую партию гуманитарной помощи для жителей Курской области, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Сбор помощи объявили накануне. "Севастопольцы незамедлительно присоединились к сбору и всего за сутки собрали около 10 тонн помощи. Первая партия гумпомощи, в которую вошли детское питание, средства личной гигиены, стиральный порошок, вода и другие необходимые вещи, уже отправлена по назначению", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в Курскую область из Севастополя также поехали активисты "Молодой Гвардии Единой России", чтобы помогать в пунктах временного размещения. "Мы вместе, и мы никогда не оставим своих в беде. Курская область, мы с вами!" - подчеркнул Развожаев и добавил, что сбор помощи продолжится и дальше. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/simonjan-1964874931.html

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

курская область

россия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, севастополь, михаил развожаев, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, молодая гвардия единой россии