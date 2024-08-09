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Севастополь отправил гуманитарную помощь в Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024
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17:12 09.08.2024 (обновлено: 17:33 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965250672.html
Севастополь отправил гуманитарную помощь в Курскую область
Севастополь отправил гуманитарную помощь в Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024
Севастополь отправил гуманитарную помощь в Курскую область
Севастополь отправил первую партию гуманитарной помощи для жителей Курской области, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:12
2024-08-09T17:33
курская область
россия
севастополь
михаил развожаев
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
молодая гвардия единой россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Севастополь отправил первую партию гуманитарной помощи для жителей Курской области, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Сбор помощи объявили накануне. "Севастопольцы незамедлительно присоединились к сбору и всего за сутки собрали около 10 тонн помощи. Первая партия гумпомощи, в которую вошли детское питание, средства личной гигиены, стиральный порошок, вода и другие необходимые вещи, уже отправлена по назначению", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в Курскую область из Севастополя также поехали активисты "Молодой Гвардии Единой России", чтобы помогать в пунктах временного размещения. "Мы вместе, и мы никогда не оставим своих в беде. Курская область, мы с вами!" - подчеркнул Развожаев и добавил, что сбор помощи продолжится и дальше. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/simonjan-1964874931.html
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курская область, россия, севастополь, михаил развожаев, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, молодая гвардия единой россии
Курская область, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Молодая гвардия Единой России
Севастополь отправил гуманитарную помощь в Курскую область

Севастополь отправил первую партию гуманитарной помощи жителям Курской области

© Фото : РаZVожаев/TelegramСевастополь отправил партию гуманитарной помощи для жителей Курской области. 9 августа 2024
Севастополь отправил партию гуманитарной помощи для жителей Курской области. 9 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : РаZVожаев/Telegram
Севастополь отправил партию гуманитарной помощи для жителей Курской области. 9 августа 2024
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Севастополь отправил первую партию гуманитарной помощи для жителей Курской области, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Сбор помощи объявили накануне.
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"Севастопольцы незамедлительно присоединились к сбору и всего за сутки собрали около 10 тонн помощи. Первая партия гумпомощи, в которую вошли детское питание, средства личной гигиены, стиральный порошок, вода и другие необходимые вещи, уже отправлена по назначению", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в Курскую область из Севастополя также поехали активисты "Молодой Гвардии Единой России", чтобы помогать в пунктах временного размещения.
"Мы вместе, и мы никогда не оставим своих в беде. Курская область, мы с вами!" - подчеркнул Развожаев и добавил, что сбор помощи продолжится и дальше.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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Курская областьРоссияСевастопольМихаил РазвожаевВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМолодая гвардия Единой России
 
 
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