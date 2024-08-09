Севастополь отправил гуманитарную помощь в Курскую область
Севастополь отправил первую партию гуманитарной помощи жителям Курской области
© Фото : РаZVожаев/TelegramСевастополь отправил партию гуманитарной помощи для жителей Курской области. 9 августа 2024
Севастополь отправил партию гуманитарной помощи для жителей Курской области. 9 августа 2024
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Севастополь отправил первую партию гуманитарной помощи для жителей Курской области, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Сбор помощи объявили накануне.
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"Севастопольцы незамедлительно присоединились к сбору и всего за сутки собрали около 10 тонн помощи. Первая партия гумпомощи, в которую вошли детское питание, средства личной гигиены, стиральный порошок, вода и другие необходимые вещи, уже отправлена по назначению", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в Курскую область из Севастополя также поехали активисты "Молодой Гвардии Единой России", чтобы помогать в пунктах временного размещения.
"Мы вместе, и мы никогда не оставим своих в беде. Курская область, мы с вами!" - подчеркнул Развожаев и добавил, что сбор помощи продолжится и дальше.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.