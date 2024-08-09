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Волонтеры Подмосковья отправили первую партию гумгруза в Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024
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Новости Подмосковья
 
17:09 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965246716.html
Волонтеры Подмосковья отправили первую партию гумгруза в Курскую область
Волонтеры Подмосковья отправили первую партию гумгруза в Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024
Волонтеры Подмосковья отправили первую партию гумгруза в Курскую область
Добровольцы Московской области отправили первый автофургон с грузом гуманитарной помощи в Курскую область с областного склада в Балашихе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:09
2024-08-09T17:09
новости подмосковья
курская область
валерий герасимов
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Добровольцы Московской области отправили первый автофургон с грузом гуманитарной помощи в Курскую область с областного склада в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области. В партии 19 паллет воды, четыре паллеты со сладостями, чаем и кофе, одна паллета сухих каш, лапши и супов, одна паллета средств личной гигиены. Уже ночью помощь должна прибыть в Курскую область. Сбор "Курск, мы рядом" был объявлен 7 августа "Волонтерами Подмосковья" в рамках акции "Доброе дело" при поддержки министерства информации и молодежной политики Московской области. "Мы находимся на постоянной связи с коллегами из Курской области, уточняем, что именно им сейчас нужно больше всего. Волонтеры Подмосковья оперативно собирают все на центральном складе в Балашихе, откуда груз на фуре "Доброго дела" сегодня отправился в Курск", - сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба. Жители также могут принести гуманитарную помощь в 85 пунктов сбора. В пресс-службе уточнили, что собирают медикаменты, сухпайки и продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежду, мелкую бытовую технику и генераторы. Главный акцент на одежде. Следующий рейс планируется на следующую неделю. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964939436.html
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курская область, валерий герасимов, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, гуманитарная помощь
Новости Подмосковья, Курская область, Валерий Герасимов, Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы Украины, Гуманитарная помощь

Волонтеры Подмосковья отправили первую партию гумгруза в Курскую область

© Фото : пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской областиВолонтеры Подмосковья отправили первую партию гумгруза в Курскую область
Волонтеры Подмосковья отправили первую партию гумгруза в Курскую область - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Добровольцы Московской области отправили первый автофургон с грузом гуманитарной помощи в Курскую область с областного склада в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
В партии 19 паллет воды, четыре паллеты со сладостями, чаем и кофе, одна паллета сухих каш, лапши и супов, одна паллета средств личной гигиены. Уже ночью помощь должна прибыть в Курскую область.
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8 августа, 14:58
Сбор "Курск, мы рядом" был объявлен 7 августа "Волонтерами Подмосковья" в рамках акции "Доброе дело" при поддержки министерства информации и молодежной политики Московской области.
"Мы находимся на постоянной связи с коллегами из Курской области, уточняем, что именно им сейчас нужно больше всего. Волонтеры Подмосковья оперативно собирают все на центральном складе в Балашихе, откуда груз на фуре "Доброго дела" сегодня отправился в Курск", - сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба.
Жители также могут принести гуманитарную помощь в 85 пунктов сбора.
В пресс-службе уточнили, что собирают медикаменты, сухпайки и продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежду, мелкую бытовую технику и генераторы. Главный акцент на одежде.
Следующий рейс планируется на следующую неделю.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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Новости ПодмосковьяКурская областьВалерий ГерасимовМосковская область (Подмосковье)Вооруженные силы УкраиныГуманитарная помощь
 
 
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