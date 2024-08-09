https://ria.ru/20240809/pomosch-1965246716.html

Волонтеры Подмосковья отправили первую партию гумгруза в Курскую область

Волонтеры Подмосковья отправили первую партию гумгруза в Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024

Волонтеры Подмосковья отправили первую партию гумгруза в Курскую область

Добровольцы Московской области отправили первый автофургон с грузом гуманитарной помощи в Курскую область с областного склада в Балашихе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:09

2024-08-09T17:09

2024-08-09T17:09

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гуманитарная помощь

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Добровольцы Московской области отправили первый автофургон с грузом гуманитарной помощи в Курскую область с областного склада в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области. В партии 19 паллет воды, четыре паллеты со сладостями, чаем и кофе, одна паллета сухих каш, лапши и супов, одна паллета средств личной гигиены. Уже ночью помощь должна прибыть в Курскую область. Сбор "Курск, мы рядом" был объявлен 7 августа "Волонтерами Подмосковья" в рамках акции "Доброе дело" при поддержки министерства информации и молодежной политики Московской области. "Мы находимся на постоянной связи с коллегами из Курской области, уточняем, что именно им сейчас нужно больше всего. Волонтеры Подмосковья оперативно собирают все на центральном складе в Балашихе, откуда груз на фуре "Доброго дела" сегодня отправился в Курск", - сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба. Жители также могут принести гуманитарную помощь в 85 пунктов сбора. В пресс-службе уточнили, что собирают медикаменты, сухпайки и продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежду, мелкую бытовую технику и генераторы. Главный акцент на одежде. Следующий рейс планируется на следующую неделю. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964939436.html

https://ria.ru/20240725/nagrady-1961963302.html

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Артем Смирнов

курская область, валерий герасимов, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, гуманитарная помощь