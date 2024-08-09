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"На повестке дня": СМИ раскрыли, с чем столкнулись на Украине из-за США
"На повестке дня": СМИ раскрыли, с чем столкнулись на Украине из-за США - РИА Новости, 09.08.2024
"На повестке дня": СМИ раскрыли, с чем столкнулись на Украине из-за США
Киев должен доказать Вашингтону, что он все еще достоин американской военной и финансовой поддержки, пишет издание Newsweek. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:32
2024-08-09T15:32
2024-08-09T15:32
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Киев должен доказать Вашингтону, что он все еще достоин американской военной и финансовой поддержки, пишет издание Newsweek."Украина должна продемонстрировать, что американская поддержка была использована с пользой, и приложить усилия для того, чтобы любой кандидат, победивший на выборах в Белый дом в ноябре, сохранил конфликт на повестке дня США", — подчеркнули в материале.Директор по военным наукам британского Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилл отметил, что в США растет скептицизм в отношении Украины, особенно в Республиканской партии, говорится в публикации. Эксперт предположил, что атаки ВСУ на Курскую область совершаются с целью предоставления республиканцам хотя бы каких-то результатов.В июле газета Telegraph сообщила, что действия кандидата в президенты США от Республиканкой партии Дональда Трампа будут иметь серьезные последствия для конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240809/vsu-1965183167.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
"На повестке дня": СМИ раскрыли, с чем столкнулись на Украине из-за США
Newsweek: Украине нужно доказать США, что она все еще достойна помощи