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"На повестке дня": СМИ раскрыли, с чем столкнулись на Украине из-за США - РИА Новости, 09.08.2024
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15:32 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965218402.html
"На повестке дня": СМИ раскрыли, с чем столкнулись на Украине из-за США
"На повестке дня": СМИ раскрыли, с чем столкнулись на Украине из-за США - РИА Новости, 09.08.2024
"На повестке дня": СМИ раскрыли, с чем столкнулись на Украине из-за США
Киев должен доказать Вашингтону, что он все еще достоин американской военной и финансовой поддержки, пишет издание Newsweek. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:32
2024-08-09T15:32
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Киев должен доказать Вашингтону, что он все еще достоин американской военной и финансовой поддержки, пишет издание Newsweek."Украина должна продемонстрировать, что американская поддержка была использована с пользой, и приложить усилия для того, чтобы любой кандидат, победивший на выборах в Белый дом в ноябре, сохранил конфликт на повестке дня США", — подчеркнули в материале.Директор по военным наукам британского Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилл отметил, что в США растет скептицизм в отношении Украины, особенно в Республиканской партии, говорится в публикации. Эксперт предположил, что атаки ВСУ на Курскую область совершаются с целью предоставления республиканцам хотя бы каких-то результатов.В июле газета Telegraph сообщила, что действия кандидата в президенты США от Республиканкой партии Дональда Трампа будут иметь серьезные последствия для конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240809/vsu-1965183167.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
"На повестке дня": СМИ раскрыли, с чем столкнулись на Украине из-за США

Newsweek: Украине нужно доказать США, что она все еще достойна помощи

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Киев должен доказать Вашингтону, что он все еще достоин американской военной и финансовой поддержки, пишет издание Newsweek.
"Украина должна продемонстрировать, что американская поддержка была использована с пользой, и приложить усилия для того, чтобы любой кандидат, победивший на выборах в Белый дом в ноябре, сохранил конфликт на повестке дня США", — подчеркнули в материале.
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Директор по военным наукам британского Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилл отметил, что в США растет скептицизм в отношении Украины, особенно в Республиканской партии, говорится в публикации. Эксперт предположил, что атаки ВСУ на Курскую область совершаются с целью предоставления республиканцам хотя бы каких-то результатов.
В июле газета Telegraph сообщила, что действия кандидата в президенты США от Республиканкой партии Дональда Трампа будут иметь серьезные последствия для конфликта на Украине.
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