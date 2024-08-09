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Помощь окажут жителям Липецкой области, пострадавшим в ходе атаки БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024
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Липецкая область
 
14:11 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965186879.html
Помощь окажут жителям Липецкой области, пострадавшим в ходе атаки БПЛА
Помощь окажут жителям Липецкой области, пострадавшим в ходе атаки БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024
Помощь окажут жителям Липецкой области, пострадавшим в ходе атаки БПЛА
Пострадавшим в ходе ночной атаки БПЛА в пятницу жителям Липецкой области окажут помощь в восстановлении поврежденных домов, сообщил в своем официальном... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:11
2024-08-09T14:11
липецкая область
липецкий район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Пострадавшим в ходе ночной атаки БПЛА в пятницу жителям Липецкой области окажут помощь в восстановлении поврежденных домов, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов. Глава региона посетил населенные пункты, в которых дома пострадали от сбитых осколков. В настоящее время там проводится оценка повреждений. Размеры ущерба и адресной помощи станут понятны концу дня. Помощь в восстановлении будет оказана. "Руководителю Липецкого района Давиду Тодуа поручено провести работу с каждым жителем в этих селах, зафиксировать все повреждения, чтобы в кратчайшие сроки можно было начать восстановительные работы", — прокомментировал Артамонов. Глава региона поблагодарил сотрудников всех служб, защищавших регион и не допустивших крупных разрушений. "Слова огромной благодарности всем оперативным службам. Всем, кто устранял и продолжает устранять последствия атаки, обеспечивал эвакуацию жителей, обезвреживал обломки беспилотников, восстанавливал электроснабжение", – пишет губернатор в своем телеграм-канале. В результате ночной атаки беспилотников на Липецкую область произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.
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липецкий район, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкий район, Игорь Артамонов

Помощь окажут жителям Липецкой области, пострадавшим в ходе атаки БПЛА

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Пострадавшим в ходе ночной атаки БПЛА в пятницу жителям Липецкой области окажут помощь в восстановлении поврежденных домов, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
Глава региона посетил населенные пункты, в которых дома пострадали от сбитых осколков. В настоящее время там проводится оценка повреждений. Размеры ущерба и адресной помощи станут понятны концу дня. Помощь в восстановлении будет оказана.
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"Руководителю Липецкого района Давиду Тодуа поручено провести работу с каждым жителем в этих селах, зафиксировать все повреждения, чтобы в кратчайшие сроки можно было начать восстановительные работы", — прокомментировал Артамонов.
Глава региона поблагодарил сотрудников всех служб, защищавших регион и не допустивших крупных разрушений.
"Слова огромной благодарности всем оперативным службам. Всем, кто устранял и продолжает устранять последствия атаки, обеспечивал эвакуацию жителей, обезвреживал обломки беспилотников, восстанавливал электроснабжение", – пишет губернатор в своем телеграм-канале.
В результате ночной атаки беспилотников на Липецкую область произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.
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Липецкая областьЛипецкий районИгорь Артамонов
 
 
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