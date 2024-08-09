https://ria.ru/20240809/pomosch-1965186879.html

Помощь окажут жителям Липецкой области, пострадавшим в ходе атаки БПЛА

Помощь окажут жителям Липецкой области, пострадавшим в ходе атаки БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024

Помощь окажут жителям Липецкой области, пострадавшим в ходе атаки БПЛА

Пострадавшим в ходе ночной атаки БПЛА в пятницу жителям Липецкой области окажут помощь в восстановлении поврежденных домов, сообщил в своем официальном... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:11

2024-08-09T14:11

2024-08-09T14:11

липецкая область

липецкий район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Пострадавшим в ходе ночной атаки БПЛА в пятницу жителям Липецкой области окажут помощь в восстановлении поврежденных домов, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов. Глава региона посетил населенные пункты, в которых дома пострадали от сбитых осколков. В настоящее время там проводится оценка повреждений. Размеры ущерба и адресной помощи станут понятны концу дня. Помощь в восстановлении будет оказана. "Руководителю Липецкого района Давиду Тодуа поручено провести работу с каждым жителем в этих селах, зафиксировать все повреждения, чтобы в кратчайшие сроки можно было начать восстановительные работы", — прокомментировал Артамонов. Глава региона поблагодарил сотрудников всех служб, защищавших регион и не допустивших крупных разрушений. "Слова огромной благодарности всем оперативным службам. Всем, кто устранял и продолжает устранять последствия атаки, обеспечивал эвакуацию жителей, обезвреживал обломки беспилотников, восстанавливал электроснабжение", – пишет губернатор в своем телеграм-канале. В результате ночной атаки беспилотников на Липецкую область произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.

https://ria.ru/20240731/vyplaty-1963218908.html

https://ria.ru/20240801/veterany-1963464689.html

липецкий район

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецкий район, игорь артамонов