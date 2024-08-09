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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 09.08.2024
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11:28 09.08.2024 (обновлено: 12:13 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/pogoda-1965135378.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 09.08.2024
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
На следующей неделе в Москве ожидаются ливни и температура, близкая к сентябрьским значениям, плюс 14 - плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:28
2024-08-09T12:13
москва
погода
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На следующей неделе в Москве ожидаются ливни и температура, близкая к сентябрьским значениям, плюс 14 - плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Следующая неделя стартует с самой холодной погоды в век глобального потепления. В тыловую часть североатлантического циклона, в сопровождении ливней - интенсивностью по восемь литров дождевой воды на метр площади - хлынет полярный воздух с температурными показателями, близкими к сентябрьским. После полудня температура понизится до плюс 14 - плюс 19 градусов", - сообщил Тишковец.Синоптик отметил, что это будут самые низкие дневные значения за все лето. Кроме того, так прохладно 12 августа не было и в этом столетии: согласно метеостатистике, подобная ситуация в это время года происходит в среднем не чаще одного раза в 5-7 лет, но было это в конце 90-х годов."Во вторник и среду характер метеоусловий существенно не изменится, но холод начнет постепенно отступать. По ночам плюс 8 - плюс 13, днем к середине недели до плюс 17 - плюс 22", - рассказал Тишковец.Он подчеркнул, что в дальнейшем установится западно-восточный перенос воздушных масс, благодаря чему погода наладится: вернется солнце и нормальное августовское лето – в разгар дня ожидается плюс 20 - плюс 25 градусов тепла.
https://ria.ru/20230728/pogoda-1886752565.html
https://ria.ru/20240808/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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москва, погода
Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

В Москве на следующей неделе ожидаются ливни и до 19 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди во время дождя в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Люди во время дождя в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди во время дождя в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На следующей неделе в Москве ожидаются ливни и температура, близкая к сентябрьским значениям, плюс 14 - плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Следующая неделя стартует с самой холодной погоды в век глобального потепления. В тыловую часть североатлантического циклона, в сопровождении ливней - интенсивностью по восемь литров дождевой воды на метр площади - хлынет полярный воздух с температурными показателями, близкими к сентябрьским. После полудня температура понизится до плюс 14 - плюс 19 градусов", - сообщил Тишковец.
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Синоптик отметил, что это будут самые низкие дневные значения за все лето. Кроме того, так прохладно 12 августа не было и в этом столетии: согласно метеостатистике, подобная ситуация в это время года происходит в среднем не чаще одного раза в 5-7 лет, но было это в конце 90-х годов.
"Во вторник и среду характер метеоусловий существенно не изменится, но холод начнет постепенно отступать. По ночам плюс 8 - плюс 13, днем к середине недели до плюс 17 - плюс 22", - рассказал Тишковец.
Он подчеркнул, что в дальнейшем установится западно-восточный перенос воздушных масс, благодаря чему погода наладится: вернется солнце и нормальное августовское лето – в разгар дня ожидается плюс 20 - плюс 25 градусов тепла.
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