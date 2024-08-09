https://ria.ru/20240809/pogoda-1965135378.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 09.08.2024

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

На следующей неделе в Москве ожидаются ливни и температура, близкая к сентябрьским значениям, плюс 14 - плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:28

2024-08-09T11:28

2024-08-09T12:13

москва

погода

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На следующей неделе в Москве ожидаются ливни и температура, близкая к сентябрьским значениям, плюс 14 - плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Следующая неделя стартует с самой холодной погоды в век глобального потепления. В тыловую часть североатлантического циклона, в сопровождении ливней - интенсивностью по восемь литров дождевой воды на метр площади - хлынет полярный воздух с температурными показателями, близкими к сентябрьским. После полудня температура понизится до плюс 14 - плюс 19 градусов", - сообщил Тишковец.Синоптик отметил, что это будут самые низкие дневные значения за все лето. Кроме того, так прохладно 12 августа не было и в этом столетии: согласно метеостатистике, подобная ситуация в это время года происходит в среднем не чаще одного раза в 5-7 лет, но было это в конце 90-х годов."Во вторник и среду характер метеоусловий существенно не изменится, но холод начнет постепенно отступать. По ночам плюс 8 - плюс 13, днем к середине недели до плюс 17 - плюс 22", - рассказал Тишковец.Он подчеркнул, что в дальнейшем установится западно-восточный перенос воздушных масс, благодаря чему погода наладится: вернется солнце и нормальное августовское лето – в разгар дня ожидается плюс 20 - плюс 25 градусов тепла.

https://ria.ru/20230728/pogoda-1886752565.html

https://ria.ru/20240808/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода