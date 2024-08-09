В Киеве задержали подозреваемую в координации поджогов машин ВСУ
СБУ сообщила о задержании подозреваемой в координации поджогов машин ВСУ
© AP Photo / Felipe DanaСотрудники Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудники Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. СБУ в Telegram-канале сообщила о задержании в Киеве женщины по подозрению в координации поджогов машин ВСУ, ей грозит пожизненное заключение.
Утверждается, что задержанная является агентом российской разведки и планировала создать агентурную ячейку в Киеве. Фигурантке вменяют статью о госизмене в условиях военного положения, наказание предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
"В столице задержана резидент... Первоочередной задачей ячейки должен был стать поджог служебных автомобилей сил обороны", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ.
В спецслужбе утверждают, что женщина якобы давала прямые инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, которыми ее "подчиненные" должны были уничтожать автомобили.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове и Калуше в Ивано-Франковской области. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.