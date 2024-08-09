https://ria.ru/20240809/podzhogi-1965160271.html

В Киеве задержали подозреваемую в координации поджогов машин ВСУ

В Киеве задержали подозреваемую в координации поджогов машин ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024

В Киеве задержали подозреваемую в координации поджогов машин ВСУ

СБУ в Telegram-канале сообщила о задержании в Киеве женщины по подозрению в координации поджогов машин ВСУ, ей грозит пожизненное заключение. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:05

2024-08-09T13:05

2024-08-09T13:05

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. СБУ в Telegram-канале сообщила о задержании в Киеве женщины по подозрению в координации поджогов машин ВСУ, ей грозит пожизненное заключение. Утверждается, что задержанная является агентом российской разведки и планировала создать агентурную ячейку в Киеве. Фигурантке вменяют статью о госизмене в условиях военного положения, наказание предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. "В столице задержана резидент... Первоочередной задачей ячейки должен был стать поджог служебных автомобилей сил обороны", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ. В спецслужбе утверждают, что женщина якобы давала прямые инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, которыми ее "подчиненные" должны были уничтожать автомобили. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове и Калуше в Ивано-Франковской области. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20240809/pomosch-1965107532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, одесса, служба безопасности украины, вооруженные силы украины