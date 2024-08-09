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В Киеве задержали подозреваемую в координации поджогов машин ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
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13:05 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/podzhogi-1965160271.html
В Киеве задержали подозреваемую в координации поджогов машин ВСУ
В Киеве задержали подозреваемую в координации поджогов машин ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
В Киеве задержали подозреваемую в координации поджогов машин ВСУ
СБУ в Telegram-канале сообщила о задержании в Киеве женщины по подозрению в координации поджогов машин ВСУ, ей грозит пожизненное заключение. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:05
2024-08-09T13:05
в мире
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. СБУ в Telegram-канале сообщила о задержании в Киеве женщины по подозрению в координации поджогов машин ВСУ, ей грозит пожизненное заключение. Утверждается, что задержанная является агентом российской разведки и планировала создать агентурную ячейку в Киеве. Фигурантке вменяют статью о госизмене в условиях военного положения, наказание предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. "В столице задержана резидент... Первоочередной задачей ячейки должен был стать поджог служебных автомобилей сил обороны", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ. В спецслужбе утверждают, что женщина якобы давала прямые инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, которыми ее "подчиненные" должны были уничтожать автомобили. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове и Калуше в Ивано-Франковской области. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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в мире, киев, одесса, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Одесса, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
В Киеве задержали подозреваемую в координации поджогов машин ВСУ

СБУ сообщила о задержании подозреваемой в координации поджогов машин ВСУ

© AP Photo / Felipe DanaСотрудники Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
Сотрудники Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудники Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. СБУ в Telegram-канале сообщила о задержании в Киеве женщины по подозрению в координации поджогов машин ВСУ, ей грозит пожизненное заключение.
Утверждается, что задержанная является агентом российской разведки и планировала создать агентурную ячейку в Киеве. Фигурантке вменяют статью о госизмене в условиях военного положения, наказание предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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"В столице задержана резидент... Первоочередной задачей ячейки должен был стать поджог служебных автомобилей сил обороны", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ.
В спецслужбе утверждают, что женщина якобы давала прямые инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, которыми ее "подчиненные" должны были уничтожать автомобили.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове и Калуше в Ивано-Франковской области. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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