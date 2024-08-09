https://ria.ru/20240809/podpole-1965129463.html

ВСУ несут большие потери в Курской области, сообщили в подполье

ВСУ несут большие потери в Курской области, сообщили в подполье - РИА Новости, 09.08.2024

ВСУ несут большие потери в Курской области, сообщили в подполье

Украина несет большие потери при нападении на Курскую область, в Сумах много "скорых" и просьб о сдаче крови, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:03

2024-08-09T11:03

2024-08-09T11:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украина несет большие потери при нападении на Курскую область, в Сумах много "скорых" и просьб о сдаче крови, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Сумы... Днем очень много пикапов с новой символикой - треугольники. Много скорых. Много просьб о сдаче крови", - сообщил Лебедев.Он добавил, что украинская пехота, танки и другая техника "уничтожаются и не особо возобновляются".Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области.Как доложил президенту в среду начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на четверг, за два дня боев в регионе противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные, указали в СК. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность