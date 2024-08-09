ВСУ несут большие потери в Курской области, сообщили в подполье
Подполье: ВСУ несут большие потери в Курской области, в Сумах много скорых
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украина несет большие потери при нападении на Курскую область, в Сумах много "скорых" и просьб о сдаче крови, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сумы... Днем очень много пикапов с новой символикой - треугольники. Много скорых. Много просьб о сдаче крови", - сообщил Лебедев.
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7 августа, 08:00
Он добавил, что украинская пехота, танки и другая техника "уничтожаются и не особо возобновляются".
Попытка вторжения ВСУ в Курскую область
Утром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области.
Как доложил президенту в среду начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным Минобороны на четверг, за два дня боев в регионе противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные, указали в СК. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.