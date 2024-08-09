https://ria.ru/20240809/podpole-1965128576.html
В подполье сообщили о мощном ударе по Сумской области
В подполье сообщили о мощном ударе по Сумской области - РИА Новости, 09.08.2024
В подполье сообщили о мощном ударе по Сумской области
Мощный удар нанесен в приграничной Сумской области Украины, предположительно, по полигону ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:01
2024-08-09T11:01
2024-08-09T11:54
сумская область
украина
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
игорь конашенков
россия
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ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Мощный удар нанесен в приграничной Сумской области Украины, предположительно, по полигону ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Ночью был мощный прилет по Стецковке. Аж зарево. Возможно, по полигону. Там есть небольшой", — заявил собеседник агентства.Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщал, что в районе населенного пункта Стецковка Сумской области уничтожили центр, где иностранные специалисты обучали украинских военных применять американские гаубицы.Кроме того, Лебедев рассказал, что Украина несет большие потери при нападении на Курскую область."Сумы. <...> Днем очень много пикапов с новой символикой — треугольники. Много скорых. Много просьб о сдаче крови", — сообщил Лебедев.Он добавил, что украинская пехота, танки и другая техника "уничтожаются и не особо возобновляются".Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области.Как доложил президенту в среду начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на четверг, за два дня боев в регионе противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные, указали в СК. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.В Курской области ввели режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240809/svo-1965138286.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, игорь конашенков, россия
Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Лебедев, Игорь Конашенков, Россия
В подполье сообщили о мощном ударе по Сумской области
Подполье: в Сумской области нанесен мощный удар, возможно, по полигону ВСУ
ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Мощный удар нанесен в приграничной Сумской области Украины, предположительно, по полигону ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Ночью был мощный прилет по Стецковке. Аж зарево. Возможно, по полигону. Там есть небольшой", — заявил собеседник агентства.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков
ранее сообщал, что в районе населенного пункта Стецковка Сумской области уничтожили центр, где иностранные специалисты обучали украинских военных применять американские гаубицы.
Кроме того, Лебедев рассказал, что Украина несет большие потери при нападении на Курскую область.
«
"Сумы. <...> Днем очень много пикапов с новой символикой — треугольники. Много скорых. Много просьб о сдаче крови", — сообщил Лебедев.
Он добавил, что украинская пехота, танки и другая техника "уничтожаются и не особо возобновляются".
Попытка вторжения ВСУ в Курскую область
Утром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района
Курской области.
Как доложил президенту в среду начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов
, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным Минобороны на четверг, за два дня боев в регионе противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России
, а также военные, указали в СК. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.
В Курской области ввели режим ЧС федерального характера.