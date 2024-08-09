https://ria.ru/20240809/podpole-1965128576.html

В подполье сообщили о мощном ударе по Сумской области

В подполье сообщили о мощном ударе по Сумской области - РИА Новости, 09.08.2024

В подполье сообщили о мощном ударе по Сумской области

Мощный удар нанесен в приграничной Сумской области Украины, предположительно, по полигону ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:01

2024-08-09T11:01

2024-08-09T11:54

сумская область

украина

вооруженные силы украины

безопасность

сергей лебедев

игорь конашенков

россия

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ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Мощный удар нанесен в приграничной Сумской области Украины, предположительно, по полигону ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Ночью был мощный прилет по Стецковке. Аж зарево. Возможно, по полигону. Там есть небольшой", — заявил собеседник агентства.Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщал, что в районе населенного пункта Стецковка Сумской области уничтожили центр, где иностранные специалисты обучали украинских военных применять американские гаубицы.Кроме того, Лебедев рассказал, что Украина несет большие потери при нападении на Курскую область."Сумы. <...> Днем очень много пикапов с новой символикой — треугольники. Много скорых. Много просьб о сдаче крови", — сообщил Лебедев.Он добавил, что украинская пехота, танки и другая техника "уничтожаются и не особо возобновляются".Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области.Как доложил президенту в среду начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на четверг, за два дня боев в регионе противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные, указали в СК. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.В Курской области ввели режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240809/svo-1965138286.html

https://ria.ru/20240809/podpole-1965129463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, игорь конашенков, россия