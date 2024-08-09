https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965258115.html

Ведущая ВГТРК опубликовала кадры с Поддубным, снятые сразу после ранения

Ведущая ВГТРК опубликовала кадры с Поддубным, снятые сразу после ранения - РИА Новости, 09.08.2024

Ведущая ВГТРК опубликовала кадры с Поддубным, снятые сразу после ранения

Ведущая ВГТРК Ольга Скабеева показала первые кадры с военным корреспондентом Евгением Поддубным, снятые сразу после ранения. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:42

2024-08-09T17:42

2024-08-09T18:32

вгтрк

евгений поддубный

ольга скабеева

родион мирошник

ранение военкора поддубного в курской области

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ведущая ВГТРК Ольга Скабеева показала первые кадры с военным корреспондентом Евгением Поддубным, снятые сразу после ранения."Первые кадры с Поддубным после попадания FPV-дрона. Человек скала! Сам идет. И даже ловит машину. Шеф, — говорит, — до больницы подбросишь?" — подписала она кадры в своем Telegram-канале.В среду Поддубный получил ранение в Курской области при атаке украинского дрона. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию курской областной больницы, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Накануне военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил РИА Новости, что журналиста могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1965053155.html

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Кадры с военкором Поддубным, снятые сразу после ранения Кадры с военкором Поддубным, снятые сразу после ранения, опубликовала в своем Telegram-канале ведущая ВГТРК Ольга Скабеева. Судя по видео, Поддубный, несмотря на травмы, вышел на дорогу сам и поймал проезжающую попутку. 2024-08-09T17:42 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вгтрк, евгений поддубный, ольга скабеева, родион мирошник, ранение военкора поддубного в курской области