https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965258115.html
Ведущая ВГТРК опубликовала кадры с Поддубным, снятые сразу после ранения
Ведущая ВГТРК опубликовала кадры с Поддубным, снятые сразу после ранения - РИА Новости, 09.08.2024
Ведущая ВГТРК опубликовала кадры с Поддубным, снятые сразу после ранения
Ведущая ВГТРК Ольга Скабеева показала первые кадры с военным корреспондентом Евгением Поддубным, снятые сразу после ранения. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:42
2024-08-09T17:42
2024-08-09T18:32
вгтрк
евгений поддубный
ольга скабеева
родион мирошник
ранение военкора поддубного в курской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965260252_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_028710826b5eb5d6e042441bd727111a.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ведущая ВГТРК Ольга Скабеева показала первые кадры с военным корреспондентом Евгением Поддубным, снятые сразу после ранения."Первые кадры с Поддубным после попадания FPV-дрона. Человек скала! Сам идет. И даже ловит машину. Шеф, — говорит, — до больницы подбросишь?" — подписала она кадры в своем Telegram-канале.В среду Поддубный получил ранение в Курской области при атаке украинского дрона. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию курской областной больницы, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Накануне военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил РИА Новости, что журналиста могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1965053155.html
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Кадры с военкором Поддубным, снятые сразу после ранения
Кадры с военкором Поддубным, снятые сразу после ранения, опубликовала в своем Telegram-канале ведущая ВГТРК Ольга Скабеева.
Судя по видео, Поддубный, несмотря на травмы, вышел на дорогу сам и поймал проезжающую попутку.
2024-08-09T17:42
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вгтрк, евгений поддубный, ольга скабеева, родион мирошник, ранение военкора поддубного в курской области
ВГТРК, Евгений Поддубный, Ольга Скабеева, Родион Мирошник, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Ведущая ВГТРК опубликовала кадры с Поддубным, снятые сразу после ранения
Скабеева опубликовала кадры с раненым Поддубным сразу после атаки FPV-дрона