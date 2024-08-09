https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965186300.html
Состояние Поддубного стабильно тяжелое, сообщил директор "Склифа"
Состояние Поддубного стабильно тяжелое, сообщил директор "Склифа" - РИА Новости, 09.08.2024
Состояние Поддубного стабильно тяжелое, сообщил директор "Склифа"
Состояние раненного в Курской области в результате атаки украинского беспилотника российского военкора Евгения Поддубного пока не претерпело изменений - оно... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:08
2024-08-09T14:08
2024-08-09T14:19
евгений поддубный
специальная военная операция на украине
ранение военкора поддубного в курской области
вооруженные силы украины
украина
вгтрк
курская область
сергей петриков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Состояние раненного в Курской области в результате атаки украинского беспилотника российского военкора Евгения Поддубного пока не претерпело изменений - оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм, сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков."В настоящий момент состоящие пациента без существенной динамики по сравнению со вчерашними сутками. Оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм. Поэтому продолжаем все необходимое лечение", - сказал Петриков журналистам.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1965053155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Состояние Поддубного стабильно тяжелое, сообщил директор "Склифа"
Директор "Склифа": состояние Поддубного без динамики, тяжелое, но стабильное