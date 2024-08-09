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Состояние Поддубного стабильно тяжелое, сообщил директор "Склифа" - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 09.08.2024 (обновлено: 14:19 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965186300.html
Состояние Поддубного стабильно тяжелое, сообщил директор "Склифа"
Состояние Поддубного стабильно тяжелое, сообщил директор "Склифа" - РИА Новости, 09.08.2024
Состояние Поддубного стабильно тяжелое, сообщил директор "Склифа"
Состояние раненного в Курской области в результате атаки украинского беспилотника российского военкора Евгения Поддубного пока не претерпело изменений - оно... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:08
2024-08-09T14:19
евгений поддубный
специальная военная операция на украине
ранение военкора поддубного в курской области
вооруженные силы украины
украина
вгтрк
курская область
сергей петриков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Состояние раненного в Курской области в результате атаки украинского беспилотника российского военкора Евгения Поддубного пока не претерпело изменений - оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм, сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков."В настоящий момент состоящие пациента без существенной динамики по сравнению со вчерашними сутками. Оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм. Поэтому продолжаем все необходимое лечение", - сказал Петриков журналистам.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1965053155.html
украина
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евгений поддубный, ранение военкора поддубного в курской области, вооруженные силы украины, украина, вгтрк, курская область, сергей петриков
Евгений Поддубный, Специальная военная операция на Украине, Ранение военкора Поддубного в Курской области, Вооруженные силы Украины, Украина, ВГТРК, Курская область, Сергей Петриков
Состояние Поддубного стабильно тяжелое, сообщил директор "Склифа"

Директор "Склифа": состояние Поддубного без динамики, тяжелое, но стабильное

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВоенкор Евгений Поддубный
Военкор Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Военкор Евгений Поддубный. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Состояние раненного в Курской области в результате атаки украинского беспилотника российского военкора Евгения Поддубного пока не претерпело изменений - оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм, сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.
«
"В настоящий момент состоящие пациента без существенной динамики по сравнению со вчерашними сутками. Оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм. Поэтому продолжаем все необходимое лечение", - сказал Петриков журналистам.
Военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили в Склиф - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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8 августа, 21:30
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПоддубныйРанение военкора Поддубного в Курской областиВооруженные силы УкраиныУкраинаВГТРККурская областьСергей Петриков
 
 
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