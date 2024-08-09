https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965186300.html

Состояние Поддубного стабильно тяжелое, сообщил директор "Склифа"

Состояние Поддубного стабильно тяжелое, сообщил директор "Склифа" - РИА Новости, 09.08.2024

Состояние Поддубного стабильно тяжелое, сообщил директор "Склифа"

Состояние раненного в Курской области в результате атаки украинского беспилотника российского военкора Евгения Поддубного пока не претерпело изменений - оно... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:08

2024-08-09T14:08

2024-08-09T14:19

евгений поддубный

специальная военная операция на украине

ранение военкора поддубного в курской области

вооруженные силы украины

украина

вгтрк

курская область

сергей петриков

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Состояние раненного в Курской области в результате атаки украинского беспилотника российского военкора Евгения Поддубного пока не претерпело изменений - оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм, сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков."В настоящий момент состоящие пациента без существенной динамики по сравнению со вчерашними сутками. Оно тяжелое, но стабильное, что внушает оптимизм. Поэтому продолжаем все необходимое лечение", - сказал Петриков журналистам.

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1965053155.html

украина

курская область

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Наталья Макарова

евгений поддубный, ранение военкора поддубного в курской области, вооруженные силы украины, украина, вгтрк, курская область, сергей петриков