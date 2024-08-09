https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965156101.html

Коллеги военкора Поддубного пожелали ему здоровья

Коллеги военкора Поддубного пожелали ему здоровья - РИА Новости, 09.08.2024

Коллеги военкора Поддубного пожелали ему здоровья

Российские журналисты, друзья и коллеги военного корреспондента Евгения Поддубного, раненного в Курской области, выразили слова поддержки и вспомнили самые... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:52

2024-08-09T12:52

2024-08-09T12:52

сирия

донбасс

ливан

евгений поддубный

дмитрий киселев

вгтрк

ранение военкора поддубного в курской области

александр рогаткин

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские журналисты, друзья и коллеги военного корреспондента Евгения Поддубного, раненного в Курской области, выразили слова поддержки и вспомнили самые яркие моменты из жизни и профессиональной деятельности репортера. В среду, 7 августа военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона. Сейчас журналист проходит лечение в Москве, его состояние тяжелое, но в условиях, когда врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского делают все возможное, - не угрожающее жизни. Институт Склифосовского - особое для российской медицины место, а потому есть уверенность, что для раненного военкора будет сделано все по максимуму. Дмитрий Киселев: на репортажах Поддубного будут учиться поколения "Женя, ты филигранный мастер, умеющий передавать человеческое на войне, бесстрашный и мужественный человек, профессионал высшей пробы. На твоих репортажах будут учиться поколения. Уверен, твои репортажи еще украсят наш эфир. Понимаю, что на полное выздоровление понадобится время, но очень тебя ждем", - сказал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня", автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев. По его словам, Поддубный олицетворяет собой профессию военкора, успев пройти все войны, начиная с событий в Сирии. "Женя стал живым символом профессии военкора. Это профессия возродилась у нас после Великой Отечественной во многом неожиданно, начиная с Сирии - и Женя прошел все войны, которые с тех пор разразились на планете: от Сирии и Афганистана до Ближнего Востока и Украины", - сказал Киселев, добавив: "Когда же именно Поддубного увидели на Украине, то всем стало понятно: там война". Михаил Алаеддин: мы всегда с юмором вспоминали, как смерть проходила рядом с ним"В среду вечером, как только начали поступать из разных мест тревожные сообщения, связанные с тобой, перед глазами в момент пронеслись все десять лет, что прожили вместе в разных горячих точках. Сколько раз мы вспоминали уже с юмором, как смерть проходила рядом с нами, толкаясь плечом, как бритый хулиган в кожанке в московской подворотне", - рассказал военкор РИА Новости, корреспондент агентства в Сирии и Ливане Михаил Алаеддин, работавший плечом к плечу с Поддубным с первых дней войны в Сирии. Он сказал, что в день ранения товарища его не покидала мысль о том, как ему придется ездить на войну без Поддубного. По словам Алаеддина, интуиция военкора ВГТРК помогала выходить достойно из самых сложных положений. "Буквально несколько часов назад я говорил с Рубеном (Рубен Меробов - оператор группы Поддубного - ред.), Сашей (Александр Коц - военкор "Комсомольской правды" - ред.) и другими нашими общими друзьями, и в голове крутилась мысль: "А как же теперь без тебя на войну ездить, как без твоей чуйки выбираться из патовых ситуаций?". А потом пришло долгожданное сообщение - "живой". И вспомнилось, как в Алеппо нам русский офицер читал наизусть стихи Симонова - "Сын Артиллериста": — Ты слышишь меня, я верю: Смертью таких не взять. Держись, мой мальчик: на свете Два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может Вышибить из седла! - Такая уж поговорка У майора была". Алаеддин отметил, что после выздоровления Поддубного ждет от него репортаж о победе в войне. "Выбирались мы из окружений, поворачивали не туда, даже вместе у стенки под расстрелом стояли, но всегда возвращались целыми и в полном составе. И сегодня, Евгений Евгенич, все вернулись в полном составе. Раны затянутся, они украшают мужчин, а враг будет разбит, и о победе в этой войне я буду ждать твоего репортажа", - заключил Алаеддин. Сергей Шилов: Поддубного всегда вспоминаю лихим, смелым и веселымВоенный корреспондент РИА Новости Сергей Шилов рассказал, как встретился с Поддубным в Сирии в 2017 году. Тогда правительственным силам оставалось пройти пару километров и деблокировать кольцо вокруг Дейр-эз-Зора, который ИГ (запрещена в РФ) три года осаждали и грозили вырезать его защитников и жителей. По словам военкора, к городу нужно было идти через минное поле. Танк-тральщик начал проделывать безопасный коридор: одна за одной взрывались противопехотные мины. В этот момент, как рассказал военкор, они встретили автомобиль Поддубного. Репортер ВГТРК остановился и спросил, как они. Шилов сказал, что ждут, когда танк разминирует путь. "Надо ехать парни, надо ехать. Что поделать – работа такая!", - вспоминает слова Поддубного Шилов. "Он произнес это как-то настолько по-свойски, что это вселило в меня спокойствие. Докурив, мы поехали за ним. Пересекли минное поле и засняли эйфорию той победы... Этот день – один из лучших и светлых за мою жизнь. Это из разряда "и на нашей улице будет праздник", - сказал Шилов, добавив, что Поддубного он всегда вспоминает именно таким – "лихим и смелым, интеллигентным и веселым". "И его слова, что такая у нас работа, я также вспоминаю с тем восточным теплом. Потому что он прав. Это даже не работа, а призвание", - сказал Шилов. Он также пожелал Поддубному скорейшего выздоровления и службы на благо отечества. Сергей Зенин: если бы у него был позывной, то "Первый" "Я, конечно же, желаю Жене скорейшего выздоровления. Понятно, что он, без сомнений, вернется опять в строй, вернется на фронт, уж такой он человек. Если бы у журналистов были бы позывные, то, думаю, что у Поддубного был бы точно позывной "Первый", - сказал военный корреспондент ВГТРК Сергей Зенин. По его словам, Поддубный всегда приезжал первым из российских корреспондентов в горячие точки. "Он всегда у нас первым оказывается там, где самое "жаркое" место. Это было и в Сирии, это было и на Донбассе, это было и в Осетии, в общем, везде, где больно, где тяжело, где нужно ходить буквально по лезвию. Вот Женя у нас там. Я ему и его близким желаю, чтобы уже все переживания остались позади, чтобы он опять был с нами, опять первый", - отметил военкор. Зенин также вспомнил историю, как в Луганске его оператор Александр Пушин уехал на три дня к Поддубному, и даже позавидовал такой дружбе. "Я был не против. И Саша у меня пропал на три дня, они общались. Я тогда даже никак не напрягся и не обиделся, тем более, что работы на тот момент было немного. И исчезновение оператора на такой период времени меня не напрягло, но именно тогда я подумал: вот это братья настоящие! Они прошли вместе Сирию, причем очень непростую Сирию, они вместе прошли практически весь Донбасс. Как родные люди уже. Я даже где-то немного позавидовал, хотя у меня тоже есть своя команда, я люблю и уважаю своих парней, но тогда я это оценил и с огромным знаком "плюс", - поделился собеседник. По словам Зенина, съемочная группа Поддубного вытаскивала его из атакованной беспилотником машины и помогала журналисту при госпитализации. "И сейчас парни его тоже поддержали и, насколько я знаю, вытаскивали его из этой машины, доставляли в госпиталь. И первое, что Женя спросил: как парни, что с ними. Вот это братство, оно существует, но оно, к сожалению, в основном существует там, где ты ходишь вот по этой тонкой проволоке", - добавил Зенин. Александр Коц: Поддубный продумывает до мелочей любой свой выезд"Надо понимать, что это не было каким-то безрассудством, да, вот этот случай. Потому что Женя всегда продумывает до мелочей любой выезд, всегда крайне осторожен, напрасно не рискует. Потому что мало того, что он рискует собой, у него еще съемочная группа, еще два человека, за которых он отвечает", - рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. По его словам, Поддубному вряд ли бы понравилось то излишнее внимание, которое приковано к его персоне в связи с ранением. "Это человек, которому не нужно излишнее внимание. Ему бы очень не понравилось, если бы он узнал, сколько вокруг всего этого сюжетов, разговоров, эфиров. Вот недавно, 28 мая, когда мы с ним вместе подорвались на мине в Волчанске, у него был ранен оператор, и вот тогда я увидел его отношение ко всей этой шумихе, да, вокруг оператора. То есть быстро вот эту волну погасили, потому что вот такая работа у военных журналистов, что они, бывает, рискуют жизнью", - сказал Коц. Военкор пожелал коллеге как можно скорее восстановиться, отдохнуть с семьей и вернуться в строй. Он добавил, что сейчас работа военных журналистов усложнилась в связи с появлением FPV-дронов, от которых сложно скрыться. "К сожалению, в нашей профессии невозможно полностью купировать все риски, они все равно остаются, особенно в нынешних условиях, в нынешней войне, когда основное средство поражения - это FPV-дрон, от которого сложно убежать. Он был поражен именно FPV-дронами. Мы часто с ним об этом говорили, что вот эти средства поражения испортили всю военкоровскую работу. Потому что как раньше уже снимать, ездить стало невозможно, крайне рискованно. Это не было безрассудством, но это вот те издержки профессии, которые существуют в современности", - заключил собеседник. Александр Рогаткин: не каждый полковник имеет такой опыт работы в горячих точках"Женя, безусловно, один из самых опытных и авторитетных наших военкоров. И когда вчера все это случилось, я подумал, что ситуация в Курской области очень непростая, потому что он всегда оказывался там, где очень сложно и непросто", - рассказал тележурналист, военкор ВГТРК и руководитель студии "Авторская программа Александра Рогаткина" Александр Рогаткин. По его словам, Поддубный мог предусмотреть любую ситуацию и обладал богатым опытом работы в горячих точках и зонах военных конфликтов, которым "мог похвастаться не каждый полковник". "И казалось, что он может предусмотреть любую ситуацию. А раз случилось такое, значит там все очень и очень серьезно. Я помню, как он во время Дебальцевской операции в Углегорске лежал под "Градами" и, как он сам признавался потом, откровенно молился. Настолько это была опасно. А вообще он прошел столько горячих точек и военных конфликтов, что не каждый полковник нашей армии смог бы похвастаться таким послужным списком", - отметил Рогаткин. Журналист уверен, что Поддубный справится с этим ранением, "иначе бы он не был Поддубным, а мы все за него будем молиться".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сирия, донбасс, ливан, евгений поддубный, дмитрий киселев, вгтрк, ранение военкора поддубного в курской области, александр рогаткин, происшествия