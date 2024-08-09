https://ria.ru/20240809/podderzhka-1965193191.html

Поддержку соцучастковых получают 1836 семей участников СВО на Вологодчине

Поддержку соцучастковых получают 1836 семей участников СВО на Вологодчине - РИА Новости, 09.08.2024

Поддержку соцучастковых получают 1836 семей участников СВО на Вологодчине

Поддержку социальных участковых получают 1836 семей участников СВО из Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:26

2024-08-09T14:26

2024-08-09T14:26

вологодская область

вологда

кириллов

георгий филимонов

сво

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Поддержку социальных участковых получают 1836 семей участников СВО из Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В Вологодской области работают 115 кураторов на селе. Поддержку социальных участковых получают 1836 семей участников СВО. Любое их обращение незамедлительно принимают в работу и предоставляют необходимую помощь. К примеру, в этом году 189 детей участников СВО отдохнули в детских оздоровительных лагерях, 96 семьям помогли получить медицинское обслуживание, к 46 пожилым родственникам бойцов прикреплены социальные работники", – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба. В частности, участковые специалисты Вытегорского комплексного центра совместно с волонтерами школ посещают семьи участников СВО с "визитами внимания", помогают им убирать дрова, участвуют в акциях в поддержку семей военнослужащих. У участковых специалистов Кирилловского комплексного центра на сопровождении 86 семей участников СВО. Кураторы помогают им покосить траву, расколоть и уложить дрова, добраться до медучреждений Вологды и Кириллова, пройти диспансеризацию. В Вологодской области работает система "двух ключей", которая предполагает закрепление за каждой семьей участника СВО двух кураторов: от правительства области и социального работника. Они совместно помогают членам семей бойцов.

https://ria.ru/20240809/vologodchina-1965184450.html

https://ria.ru/20240807/alchevsk-1964723395.html

вологда

кириллов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда, кириллов, георгий филимонов, сво