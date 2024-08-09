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Поддержку соцучастковых получают 1836 семей участников СВО на Вологодчине - РИА Новости, 09.08.2024
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Вологодская область
 
14:26 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/podderzhka-1965193191.html
Поддержку соцучастковых получают 1836 семей участников СВО на Вологодчине
Поддержку соцучастковых получают 1836 семей участников СВО на Вологодчине - РИА Новости, 09.08.2024
Поддержку соцучастковых получают 1836 семей участников СВО на Вологодчине
Поддержку социальных участковых получают 1836 семей участников СВО из Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:26
2024-08-09T14:26
вологодская область
вологда
кириллов
георгий филимонов
сво
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Поддержку социальных участковых получают 1836 семей участников СВО из Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В Вологодской области работают 115 кураторов на селе. Поддержку социальных участковых получают 1836 семей участников СВО. Любое их обращение незамедлительно принимают в работу и предоставляют необходимую помощь. К примеру, в этом году 189 детей участников СВО отдохнули в детских оздоровительных лагерях, 96 семьям помогли получить медицинское обслуживание, к 46 пожилым родственникам бойцов прикреплены социальные работники", – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба. В частности, участковые специалисты Вытегорского комплексного центра совместно с волонтерами школ посещают семьи участников СВО с "визитами внимания", помогают им убирать дрова, участвуют в акциях в поддержку семей военнослужащих. У участковых специалистов Кирилловского комплексного центра на сопровождении 86 семей участников СВО. Кураторы помогают им покосить траву, расколоть и уложить дрова, добраться до медучреждений Вологды и Кириллова, пройти диспансеризацию. В Вологодской области работает система "двух ключей", которая предполагает закрепление за каждой семьей участника СВО двух кураторов: от правительства области и социального работника. Они совместно помогают членам семей бойцов.
https://ria.ru/20240809/vologodchina-1965184450.html
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вологда, кириллов, георгий филимонов, сво
Вологодская область, Вологда, Кириллов, Георгий Филимонов, СВО

Поддержку соцучастковых получают 1836 семей участников СВО на Вологодчине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗанятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Поддержку социальных участковых получают 1836 семей участников СВО из Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В Вологодской области работают 115 кураторов на селе. Поддержку социальных участковых получают 1836 семей участников СВО. Любое их обращение незамедлительно принимают в работу и предоставляют необходимую помощь. К примеру, в этом году 189 детей участников СВО отдохнули в детских оздоровительных лагерях, 96 семьям помогли получить медицинское обслуживание, к 46 пожилым родственникам бойцов прикреплены социальные работники", – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
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В частности, участковые специалисты Вытегорского комплексного центра совместно с волонтерами школ посещают семьи участников СВО с "визитами внимания", помогают им убирать дрова, участвуют в акциях в поддержку семей военнослужащих.
У участковых специалистов Кирилловского комплексного центра на сопровождении 86 семей участников СВО. Кураторы помогают им покосить траву, расколоть и уложить дрова, добраться до медучреждений Вологды и Кириллова, пройти диспансеризацию.
В Вологодской области работает система "двух ключей", которая предполагает закрепление за каждой семьей участника СВО двух кураторов: от правительства области и социального работника. Они совместно помогают членам семей бойцов.
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