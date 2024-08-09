https://ria.ru/20240809/pivo-1965289979.html

Сокращение импорта пива в Россию привело к росту спроса на отечественное

Сокращение импорта пива в Россию привело к росту спроса на отечественное - РИА Новости, 09.08.2024

Сокращение импорта пива в Россию привело к росту спроса на отечественное

Сокращение предложения импортного пива в РФ в последние годы, в том числе в связи с ростом пошлин, привело к увеличению спроса на отечественный продукт,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T20:16

2024-08-09T20:16

2024-08-09T20:16

экономика

россия

сергей миронов

пиво

общество

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сокращение предложения импортного пива в РФ в последние годы, в том числе в связи с ростом пошлин, привело к увеличению спроса на отечественный продукт, некоторые заведения общепита также намерены расширять его ассортимент, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что Минфин РФ обратился к российским производителям пива с просьбой оценить целесообразность повышения до конца 2024 года пошлин на пиво из недружественных стран с текущих 0,1 евро до 1 евро за литр, а в 2025 году - до 1,5 евро за литр. В письме указывается, что с этим предложением выступил холдинг "Объединенные пивоварни" (ОПХ). РИА Новости направило запрос в Минфин. Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что возможное повышение пошлин на импортное пиво приведет к росту цен на него, однако потребители от этого напитка не откажутся. Он также высказал опасения, что в результате роста пошлин могут вырасти цены и на отечественный продукт. "До 2022 года в нашей линейке, помимо отечественного, было несколько позиций бельгийского пива, но в связи с санкциями поставки были прекращены. Сразу после этого пиво этого бренда стало производиться в России по его лицензии и осталось в нашем меню. Сейчас все пиво в ресторанах "Якитория" российское, но большая часть ассортимента производится по лицензии западных брендов. Качество и вкус этого пива абсолютно аналогичны тому, что привозилось из-за границы, большинство гостей даже не интересуются о наличии импортного в меню", - рассказал директор по развитию франчайзинговой сети ресторанов "Якитория" Александр Муратов. Он уточнил, что на сегодняшний день в меню ресторанов "Якитория" представлено пять видов разливного и три вида бутылочного пива. "По нашему мнению, произведенное в России пиво с успехом заменило импортное. Ведь продажи остались на прежнем уровне, что является хорошим результатом", - подчеркнул Муратов. Нет импортного пива и в сети ресторанов "Тануки". "Представленное у нас пиво - отечественного производства. После исключения импортного продукта, отечественные напитки пользуются высоким спросом у гостей. Можно сказать, спрос нормализовался, мы планируем расширять линейку отечественного пива в барных картах", - сообщили в пресс-службе TanukiFamily. В свою очередь директор по развитию франчайзинговой сети ресторанов "Якитория" отметил, что возможный рост пошлин на пиво из западных стран приведет к росту цен на него для конечного потребителя. "Если это произойдет, то стоит ожидать дальнейшего снижения предложения импортного пива в ресторанах, где оно не является основным напитком. При этом пивные концепции продолжат предлагать и импортное пиво, но по более высокой цене", - считает Муратов.

https://ria.ru/20240809/pivo-1965192006.html

https://ria.ru/20240806/pivo-1964304553.html

https://ria.ru/20240808/alkogol-1965062179.html

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экономика, россия, сергей миронов, пиво, общество