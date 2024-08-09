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Эксперты оценили возможность повышения пошлин на импортное пиво - РИА Новости, 09.08.2024
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14:23 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/pivo-1965192006.html
Эксперты оценили возможность повышения пошлин на импортное пиво
Эксперты оценили возможность повышения пошлин на импортное пиво - РИА Новости, 09.08.2024
Эксперты оценили возможность повышения пошлин на импортное пиво
Возможное повышение пошлин на импортное пиво приведет к росту цен на него, однако потребители от этого напитка не откажутся, в то же время российский рынок уже... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:23
2024-08-09T14:23
экономика
россия
москва
сергей миронов
вадим дробиз
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Возможное повышение пошлин на импортное пиво приведет к росту цен на него, однако потребители от этого напитка не откажутся, в то же время российский рынок уже способен предложить полноценную замену импорту, рассказали РИА Новости эксперты. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что Минфин РФ обратился к российским производителям пива с просьбой оценить целесообразность повышения до конца 2024 года пошлин на пиво из недружественных стран с текущих 0,1 евро до 1 евро за литр, а в 2025 году - до 1,5 евро за литр. В письме указывается, что с этим предложением выступил холдинг "Объединенные пивоварни" (ОПХ). РИА Новости направило запрос в Минфин. "Любое повышение пошлин поднимает в итоге цены, и с этим ничего не поделаешь... Но кто пил импортное пиво, тот и будет продолжать его пить, даже по повышенным ценам. Замена импортному пиву, в том числе Guinness, есть, но она пока полноценно не встала на его место", - заявил агентству омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. С тем, что потребители импортного пива не откажутся от него даже в случае роста цен, согласен и руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз. Однако, по его словам, отрасли сейчас необходима поддержка. "Повышение пошлин на импортное пиво, о котором говорят сегодня российские компании, необходимо. Тот средний класс, который пьет импортное, пусть продолжит его пить, но по другой цене. Надо думать про всех в целом, а от повышения пошлин по крайней мере выиграет государственный бюджет", - считает эксперт. Миронов же высказывает опасения, что в результате роста пошлин могут вырасти цены и на отечественный продукт. "К сожалению, когда поднимаются пошлины, допустим, на импортное пиво, то и российское вслед за этим дорожает. Подъем пошлин на импортное пиво неизбежно вызовет рост цен", - полагает он. В Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) РИА Новости рассказали, что наблюдают проблему ввоза в Россию пивоваренной продукции без разрешения правообладателей, и поддерживают усиление контроля за ввозимой продукцией и создание условий, повышающих конкурентоспособность отечественных производителей. По данным ЦРПТ, импорт пива в Россию вырос в 2024 году на 18%, а согласно NielsenIQ, с начала мая прошлого года доля зарубежной продукции в структуре продаж пива в России выросла с 5,5% до 6,8%, в натуральном выражении - на 28% за счет укрепления курса рубля и восстановления российской экономики в целом. "На сегодняшний день доля пивоваренной продукции отечественного производства в потреблении составляет более 95%, и сейчас производственные мощности российских пивоваренных компаний способны удовлетворить потребности рынка высококачественной продукцией, ничем не уступающей по качеству и вкусу импортным образцам", - полагают в АПП. В ОПХ добавляют, что активный импорт товаров, которые производятся в России, негативно сказывается на отрасли. "Мы считаем, что повышение ставок таможенной пошлины на пивоваренную продукцию из недружественных стран сделает отечественную продукцию более конкурентоспособной и стимулирует рост российского производства. Цена, по которой импортное пиво присутствует на полках, напрямую конкурирует с локально произведенной продукцией", - заявили в компании.
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экономика, россия, москва, сергей миронов, вадим дробиз, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Москва, Сергей Миронов, Вадим Дробиз, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Эксперты оценили возможность повышения пошлин на импортное пиво

Эксперты: импортное пиво подорожает при повышении пошлин, но замена ему есть

© Pixabay / Peter KraayvangerПиво разных сортов
Пиво разных сортов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Pixabay / Peter Kraayvanger
Пиво разных сортов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Возможное повышение пошлин на импортное пиво приведет к росту цен на него, однако потребители от этого напитка не откажутся, в то же время российский рынок уже способен предложить полноценную замену импорту, рассказали РИА Новости эксперты.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что Минфин РФ обратился к российским производителям пива с просьбой оценить целесообразность повышения до конца 2024 года пошлин на пиво из недружественных стран с текущих 0,1 евро до 1 евро за литр, а в 2025 году - до 1,5 евро за литр. В письме указывается, что с этим предложением выступил холдинг "Объединенные пивоварни" (ОПХ). РИА Новости направило запрос в Минфин.
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"Любое повышение пошлин поднимает в итоге цены, и с этим ничего не поделаешь... Но кто пил импортное пиво, тот и будет продолжать его пить, даже по повышенным ценам. Замена импортному пиву, в том числе Guinness, есть, но она пока полноценно не встала на его место", - заявил агентству омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
С тем, что потребители импортного пива не откажутся от него даже в случае роста цен, согласен и руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз. Однако, по его словам, отрасли сейчас необходима поддержка. "Повышение пошлин на импортное пиво, о котором говорят сегодня российские компании, необходимо. Тот средний класс, который пьет импортное, пусть продолжит его пить, но по другой цене. Надо думать про всех в целом, а от повышения пошлин по крайней мере выиграет государственный бюджет", - считает эксперт.
Миронов же высказывает опасения, что в результате роста пошлин могут вырасти цены и на отечественный продукт. "К сожалению, когда поднимаются пошлины, допустим, на импортное пиво, то и российское вслед за этим дорожает. Подъем пошлин на импортное пиво неизбежно вызовет рост цен", - полагает он.
В Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) РИА Новости рассказали, что наблюдают проблему ввоза в Россию пивоваренной продукции без разрешения правообладателей, и поддерживают усиление контроля за ввозимой продукцией и создание условий, повышающих конкурентоспособность отечественных производителей.
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По данным ЦРПТ, импорт пива в Россию вырос в 2024 году на 18%, а согласно NielsenIQ, с начала мая прошлого года доля зарубежной продукции в структуре продаж пива в России выросла с 5,5% до 6,8%, в натуральном выражении - на 28% за счет укрепления курса рубля и восстановления российской экономики в целом.
«
"На сегодняшний день доля пивоваренной продукции отечественного производства в потреблении составляет более 95%, и сейчас производственные мощности российских пивоваренных компаний способны удовлетворить потребности рынка высококачественной продукцией, ничем не уступающей по качеству и вкусу импортным образцам", - полагают в АПП.
В ОПХ добавляют, что активный импорт товаров, которые производятся в России, негативно сказывается на отрасли. "Мы считаем, что повышение ставок таможенной пошлины на пивоваренную продукцию из недружественных стран сделает отечественную продукцию более конкурентоспособной и стимулирует рост российского производства. Цена, по которой импортное пиво присутствует на полках, напрямую конкурирует с локально произведенной продукцией", - заявили в компании.
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