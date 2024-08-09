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В Петербурге плавучая пристань столкнулась с опорой Литейного моста
В Петербурге плавучая пристань столкнулась с опорой Литейного моста - РИА Новости, 09.08.2024
В Петербурге плавучая пристань столкнулась с опорой Литейного моста
Плавучая пристань ранним утром в пятницу столкнулась с опорой Литейного моста в Петербурге из-за того, что на ней находились четверо нетрезвых мужчин, сообщило... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:02
2024-08-09T15:02
2024-08-09T15:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Плавучая пристань ранним утром в пятницу столкнулась с опорой Литейного моста в Петербурге из-за того, что на ней находились четверо нетрезвых мужчин, сообщило управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу. Как информирует ведомство, около пяти часов утра в транспортную полицию поступила информация о том, что в первой опоре Литейного моста застрял дебаркадер с людьми. "Стражами порядка установлено, что на плавучем дебаркадере находилось четверо граждан, вследствие чего произошло столкновение с 1-й опорой Литейного моста. После чего двое мужчин по опорам моста поднялись наверх, где их задержали сотрудники территориальной полиции", – говорится в сообщении. Еще двух мужчин сняли с дебаркадера и доставили в транспортную полицию. "По результатам медицинского освидетельствования у граждан установлено алкогольное опьянение", – заключают в ведомстве, которое организовало проверку обстоятельств инцидента.
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Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге плавучая пристань столкнулась с опорой Литейного моста
Плавучая пристань столкнулась с опорой Литейного моста из-за пьяных мужчин