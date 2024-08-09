Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Пентагон: в новый пакет помощи США Украине вошли радары, боеприпасы и Javelin’ы
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. В новый пакет помощи США Украине войдут ракеты Stinger, артиллерия для HIMARS, многоцелевые радары, санитарные машины, боеприпасы для стрелкового оружия, системы Javelin и ракеты TOW, заявили в Пентагоне.
Как указано в распространенном ведомством сообщении, новый пакет оружия стоимостью 125 миллионов долларов, о котором в пятницу объявил Белый дом, включает в себя зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS и артиллерии калибров 105 миллиметров и 155 миллиметров, а также ракеты с TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия.
Кроме того, Киев получит оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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