https://ria.ru/20240809/pentagon-1965297631.html

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 09.08.2024

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

В новый пакет помощи США Украине войдут ракеты Stinger, артиллерия для HIMARS, многоцелевые радары, санитарные машины, боеприпасы для стрелкового оружия,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T21:04

2024-08-09T21:04

2024-08-09T21:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

пентагон

россия

сергей лавров

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. В новый пакет помощи США Украине войдут ракеты Stinger, артиллерия для HIMARS, многоцелевые радары, санитарные машины, боеприпасы для стрелкового оружия, системы Javelin и ракеты TOW, заявили в Пентагоне.Как указано в распространенном ведомством сообщении, новый пакет оружия стоимостью 125 миллионов долларов, о котором в пятницу объявил Белый дом, включает в себя зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS и артиллерии калибров 105 миллиметров и 155 миллиметров, а также ракеты с TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия.Кроме того, Киев получит оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

украина

киев

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, пентагон, россия, сергей лавров, сша, министерство обороны сша, нато