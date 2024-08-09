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Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 09.08.2024 (обновлено: 21:11 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/pentagon-1965297631.html
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 09.08.2024
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
В новый пакет помощи США Украине войдут ракеты Stinger, артиллерия для HIMARS, многоцелевые радары, санитарные машины, боеприпасы для стрелкового оружия,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:04
2024-08-09T21:11
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. В новый пакет помощи США Украине войдут ракеты Stinger, артиллерия для HIMARS, многоцелевые радары, санитарные машины, боеприпасы для стрелкового оружия, системы Javelin и ракеты TOW, заявили в Пентагоне.Как указано в распространенном ведомством сообщении, новый пакет оружия стоимостью 125 миллионов долларов, о котором в пятницу объявил Белый дом, включает в себя зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS и артиллерии калибров 105 миллиметров и 155 миллиметров, а также ракеты с TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия.Кроме того, Киев получит оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, киев, пентагон, россия, сергей лавров, сша, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Пентагон, Россия, Сергей Лавров, США, Министерство обороны США, НАТО
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Пентагон: в новый пакет помощи США Украине вошли радары, боеприпасы и Javelin’ы

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. В новый пакет помощи США Украине войдут ракеты Stinger, артиллерия для HIMARS, многоцелевые радары, санитарные машины, боеприпасы для стрелкового оружия, системы Javelin и ракеты TOW, заявили в Пентагоне.
Как указано в распространенном ведомством сообщении, новый пакет оружия стоимостью 125 миллионов долларов, о котором в пятницу объявил Белый дом, включает в себя зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS и артиллерии калибров 105 миллиметров и 155 миллиметров, а также ракеты с TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия.
Кроме того, Киев получит оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевПентагонРоссияСергей ЛавровСШАМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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