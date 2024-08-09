https://ria.ru/20240809/pentagon-1965087772.html

США могут продать оружия за рубеж в 2024 году на рекордную сумму

США могут продать оружия за рубеж в 2024 году на рекордную сумму - РИА Новости, 09.08.2024

США могут продать оружия за рубеж в 2024 году на рекордную сумму

Объем иностранных военных продаж оружия США в 2024 финансовом году может достичь рекордных для страны 100 миллиардов долларов, ожидают в Пентагоне. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T04:06

2024-08-09T04:06

2024-08-09T04:06

сша

министерство обороны сша

украина

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Объем иностранных военных продаж оружия США в 2024 финансовом году может достичь рекордных для страны 100 миллиардов долларов, ожидают в Пентагоне. "На данный момент 2024 финансового года иностранные военные продажи уже превысили 80 миллиардов долларов и могут достичь 100 миллиардов долларов к концу года", - говорится в распространенном сообщении министерства обороны США. Отмечается, что указанное рекордное значение значительно превысит показатель 2023 финансового года, когда объем иностранных военных продаж достиг 66,2 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2022 году показатель составлял 49,7 миллиарда долларов. В ведомстве добавили, что интерес к покупке американского военного оборудования значительно вырос с 2022 года после начала российской специальной военной операции на Украине.

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сша, министерство обороны сша, украина