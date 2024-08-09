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Польша будет производить пусковые установки Patriot - РИА Новости, 09.08.2024
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16:19 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/patriot-1965234601.html
Польша будет производить пусковые установки Patriot
Польша будет производить пусковые установки Patriot - РИА Новости, 09.08.2024
Польша будет производить пусковые установки Patriot
Польша будет производить пусковые установки американских систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:19
2024-08-09T16:19
в мире
польша
raytheon
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ВАРШАВА, 9 авг - РИА Новости. Польша будет производить пусковые установки американских систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает министерство национальной обороны республики. "В понедельник (12 августа) в 3-й Варшавской ракетной бригаде в Сохачеве вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и государственный секретарь минобороны Павел Бейда будут участвовать в церемонии подписания соглашения предприятиями Hutą Stalowa Wola и Raytheon Polska на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot", - говорится в сообщении. Уточняется, что элементы системы ПВО Patriot будут производиться в Польше в рамках оснащения данным вооружением польской армии по программе Wisla. Само производство, по данным военных, будет продолжаться в 2027-2029 годах.
https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html
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в мире, польша, raytheon
В мире, Польша, Raytheon
Польша будет производить пусковые установки Patriot

Минобороны Польши: страна будет производить системы ПВО Patriot

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 авг - РИА Новости. Польша будет производить пусковые установки американских систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает министерство национальной обороны республики.
«
"В понедельник (12 августа) в 3-й Варшавской ракетной бригаде в Сохачеве вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и государственный секретарь минобороны Павел Бейда будут участвовать в церемонии подписания соглашения предприятиями Hutą Stalowa Wola и Raytheon Polska на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot", - говорится в сообщении.
Уточняется, что элементы системы ПВО Patriot будут производиться в Польше в рамках оснащения данным вооружением польской армии по программе Wisla.
Само производство, по данным военных, будет продолжаться в 2027-2029 годах.
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В миреПольшаRaytheon
 
 
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