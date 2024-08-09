https://ria.ru/20240809/patriot-1965234601.html
Польша будет производить пусковые установки Patriot
Польша будет производить пусковые установки Patriot - РИА Новости, 09.08.2024
Польша будет производить пусковые установки Patriot
Польша будет производить пусковые установки американских систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:19
2024-08-09T16:19
2024-08-09T16:19
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ВАРШАВА, 9 авг - РИА Новости. Польша будет производить пусковые установки американских систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает министерство национальной обороны республики. "В понедельник (12 августа) в 3-й Варшавской ракетной бригаде в Сохачеве вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и государственный секретарь минобороны Павел Бейда будут участвовать в церемонии подписания соглашения предприятиями Hutą Stalowa Wola и Raytheon Polska на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot", - говорится в сообщении. Уточняется, что элементы системы ПВО Patriot будут производиться в Польше в рамках оснащения данным вооружением польской армии по программе Wisla. Само производство, по данным военных, будет продолжаться в 2027-2029 годах.
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в мире, польша, raytheon
Польша будет производить пусковые установки Patriot
Минобороны Польши: страна будет производить системы ПВО Patriot
ВАРШАВА, 9 авг - РИА Новости. Польша будет производить пусковые установки американских систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает министерство национальной обороны республики.
«
"В понедельник (12 августа) в 3-й Варшавской ракетной бригаде в Сохачеве вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и государственный секретарь минобороны Павел Бейда будут участвовать в церемонии подписания соглашения предприятиями Hutą Stalowa Wola и Raytheon Polska на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot", - говорится в сообщении.
Уточняется, что элементы системы ПВО Patriot будут производиться в Польше в рамках оснащения данным вооружением польской армии по программе Wisla.
Само производство, по данным военных, будет продолжаться в 2027-2029 годах.