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Сын экс-премьера Бангладеш заявил, что его мать не подала в отставку - РИА Новости, 09.08.2024
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23:32 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/otstavka-1965312633.html
Сын экс-премьера Бангладеш заявил, что его мать не подала в отставку
Сын экс-премьера Бангладеш заявил, что его мать не подала в отставку - РИА Новости, 09.08.2024
Сын экс-премьера Бангладеш заявил, что его мать не подала в отставку
Сын экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед заявил, что его мать планировала подать в отставку, но не успела, поэтому по конституции всё еще считается... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T23:32
2024-08-09T23:32
в мире
бангладеш
дакка (город)
сша
шейх хасина
беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сын экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед заявил, что его мать планировала подать в отставку, но не успела, поэтому по конституции всё еще считается главой правительства страны. Ранее Саджиб Вазед, проживающий в США, заявил, что Шейх Хасина находится в Индии и вернется, когда переходное правительство объявит выборы. "Моя мать официально не подала в отставку. У нее не было времени... Она планировала сделать заявление и подать в отставку. Но затем протестующие начали маршировать к резиденции премьер-министра. И времени не было. Моя мать даже не собрала вещи. Согласно конституции, она по-прежнему является премьер-министром Бангладеш", - заявил Саджиб Вазед в интервью агентству Рейтер. В понедельник, 5 августа, бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу вечером в четверг, 8 августа. Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.
https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964856269.html
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в мире, бангладеш, дакка (город), сша, шейх хасина, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), США, Шейх Хасина, Беспорядки в Бангладеш
Сын экс-премьера Бангладеш заявил, что его мать не подала в отставку

Сын экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины: мать не успела подать в отставку

© AP Photo / Altaf QadriШейх Хасина
Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Altaf Qadri
Шейх Хасина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сын экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед заявил, что его мать планировала подать в отставку, но не успела, поэтому по конституции всё еще считается главой правительства страны.
Ранее Саджиб Вазед, проживающий в США, заявил, что Шейх Хасина находится в Индии и вернется, когда переходное правительство объявит выборы.
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"Моя мать официально не подала в отставку. У нее не было времени... Она планировала сделать заявление и подать в отставку. Но затем протестующие начали маршировать к резиденции премьер-министра. И времени не было. Моя мать даже не собрала вещи. Согласно конституции, она по-прежнему является премьер-министром Бангладеш", - заявил Саджиб Вазед в интервью агентству Рейтер.
В понедельник, 5 августа, бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу вечером в четверг, 8 августа.
Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.
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