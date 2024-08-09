https://ria.ru/20240809/otstavka-1965312633.html

Сын экс-премьера Бангладеш заявил, что его мать не подала в отставку

Сын экс-премьера Бангладеш заявил, что его мать не подала в отставку - РИА Новости, 09.08.2024

Сын экс-премьера Бангладеш заявил, что его мать не подала в отставку

Сын экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед заявил, что его мать планировала подать в отставку, но не успела, поэтому по конституции всё еще считается... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T23:32

2024-08-09T23:32

2024-08-09T23:32

в мире

бангладеш

дакка (город)

сша

шейх хасина

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сын экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед заявил, что его мать планировала подать в отставку, но не успела, поэтому по конституции всё еще считается главой правительства страны. Ранее Саджиб Вазед, проживающий в США, заявил, что Шейх Хасина находится в Индии и вернется, когда переходное правительство объявит выборы. "Моя мать официально не подала в отставку. У нее не было времени... Она планировала сделать заявление и подать в отставку. Но затем протестующие начали маршировать к резиденции премьер-министра. И времени не было. Моя мать даже не собрала вещи. Согласно конституции, она по-прежнему является премьер-министром Бангладеш", - заявил Саджиб Вазед в интервью агентству Рейтер. В понедельник, 5 августа, бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу вечером в четверг, 8 августа. Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.

https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964856269.html

https://ria.ru/20240809/bangladesh-1965166748.html

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в мире, бангладеш, дакка (город), сша, шейх хасина, беспорядки в бангладеш