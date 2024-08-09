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В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:14
2024-08-09T13:14
2024-08-09T13:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 13.04 мск, через четыре минуту угрозу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности