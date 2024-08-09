В ООН призвали обеспечить защиту гражданского населения Курской области
В ООН призвали к защите гражданских при нападении ВСУ на Курскую область
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 9 авг - РИА Новости. Представитель офиса генсека ООН Флоренсия Сото Ниньо призвала "все стороны" обеспечить защиту гражданского населения Курской области, заявив при этом, что всемирная организация всё еще собирает информацию о событиях в регионе, в результате террористического нападения ВСУ на который погибли мирные жители, при этом осуждения действий Киева, от которых страдает мирное население, вновь не последовало.
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"Мы внимательно следим за развитием событий... мы вновь обращаемся с призывом ко всем заинтересованным сторонам действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения, мы еще раз повторяем призывы Генерального секретаря ко всем сторонам предотвратить дальнейшую эскалацию", - сказала она в ходе брифинга для журналистов.
Ранее в пятницу постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов назвал позорным молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и специальных процедур Совета ООН по правам человека в отношении преступлений киевского режима в Курской области. УВКПЧ не публиковало никаких заявлений о нападении ВСУ на Курскую область с начала украинского наступления 6 августа. При этом в мае управление спустя три дня осудило российское наступление в Харьковской области, предпринятое для защиты жителей Белгородской области. В пятницу официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел заявила во время брифинга, отвечая на прямой на вопрос РИА Новости, что управление обеспокоено сообщениями о жертвах среди мирных жителей Курской области, не осудив при этом действия Украины.
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявлял ранее, что офис генсека в связи с событиями в Курской области всё еще ждет данные о том, "кто именно стоит за этим насилием". Он также заявлял, что ООН призывает "все стороны" действовать ответственно и защищать гражданских, и признал, что "все инциденты" повышают риск эскалации, против которой выступают в организации.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.