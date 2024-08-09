https://ria.ru/20240809/oon-1965298113.html

В ООН призвали обеспечить защиту гражданского населения Курской области

В ООН призвали обеспечить защиту гражданского населения Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

В ООН призвали обеспечить защиту гражданского населения Курской области

Представитель офиса генсека ООН Флоренсия Сото Ниньо призвала "все стороны" обеспечить защиту гражданского населения Курской области, заявив при этом, что... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T21:07

2024-08-09T21:07

2024-08-09T21:07

специальная военная операция на украине

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украина

геннадий гатилов

фархан хак

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ООН, 9 авг - РИА Новости. Представитель офиса генсека ООН Флоренсия Сото Ниньо призвала "все стороны" обеспечить защиту гражданского населения Курской области, заявив при этом, что всемирная организация всё еще собирает информацию о событиях в регионе, в результате террористического нападения ВСУ на который погибли мирные жители, при этом осуждения действий Киева, от которых страдает мирное население, вновь не последовало. "Мы внимательно следим за развитием событий... мы вновь обращаемся с призывом ко всем заинтересованным сторонам действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения, мы еще раз повторяем призывы Генерального секретаря ко всем сторонам предотвратить дальнейшую эскалацию", - сказала она в ходе брифинга для журналистов. Ранее в пятницу постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов назвал позорным молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и специальных процедур Совета ООН по правам человека в отношении преступлений киевского режима в Курской области. УВКПЧ не публиковало никаких заявлений о нападении ВСУ на Курскую область с начала украинского наступления 6 августа. При этом в мае управление спустя три дня осудило российское наступление в Харьковской области, предпринятое для защиты жителей Белгородской области. В пятницу официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел заявила во время брифинга, отвечая на прямой на вопрос РИА Новости, что управление обеспокоено сообщениями о жертвах среди мирных жителей Курской области, не осудив при этом действия Украины. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявлял ранее, что офис генсека в связи с событиями в Курской области всё еще ждет данные о том, "кто именно стоит за этим насилием". Он также заявлял, что ООН призывает "все стороны" действовать ответственно и защищать гражданских, и признал, что "все инциденты" повышают риск эскалации, против которой выступают в организации. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240808/oon-1965044951.html

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в мире, здоровье - общество, курская область, россия, украина, геннадий гатилов, фархан хак, валерий герасимов, оон, вооруженные силы украины